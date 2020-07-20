أخبار مصر | جامعة عين شمس تستضيف اجتماع اللجنة العليا لتعليم الكبار (صور)

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 20 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر جامعة عين شمس تستضيف اجتماع اللجنة العليا لتعليم الكبار (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
استضافت جامعة عين شمس، اجتماع اللجنة العليا لتعليم الكبار برئاسة الدكتور الهلالي الشربيني، وحضور الدكتور نظمي عبد الحميد، والدكتور عاشور العمري، رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، ولفيف من أعضاء اللجنة ومديري مراكز تعليم الكبار بالجامعات المصرية.
وناقشت اللجنة الإنجازات التي حققتها الجامعات المصرية في مجال المشروع القومي لمحو الأمية وتعليم الكبار وكذلك آليات عمل الجامعات في هذا المشروع القومي في ظل الإجراءات الاحترازية المشددة التي أقرتها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
كما تم استعراض أوجه دعم مشروعات محو الأمية مع الوقوف على أهمية تكريم الطلاب والمؤسسات المتميزة في هذا المجال.
يذكر أن جامعة عين شمس حصدت المركز الخامس بين الجامعات المصرية في مجال محو الأمية وتعليم الكبار خلال دورة أبريل 2020.
خروج 512 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات
وفي سياق آخر أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، خروج 512 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 28380 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 603 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 51 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 87775 حالة من ضمنهم 28380 حالة تم شفاؤها، و4302 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.