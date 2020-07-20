أخبار مصر | جامعة عين شمس تستضيف اجتماع اللجنة العليا لتعليم الكبار (صور)

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 20 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر جامعة عين شمس تستضيف اجتماع اللجنة العليا لتعليم الكبار (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استضافت جامعة عين شمس، اجتماع اللجنة العليا لتعليم الكبار برئاسة الدكتور الهلالي الشربيني، وحضور الدكتور نظمي عبد الحميد، والدكتور عاشور العمري، رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، ولفيف من أعضاء اللجنة ومديري مراكز تعليم الكبار بالجامعات المصرية.

وناقشت اللجنة الإنجازات التي حققتها الجامعات المصرية في مجال المشروع القومي لمحو الأمية وتعليم الكبار وكذلك آليات عمل الجامعات في هذا المشروع القومي في ظل الإجراءات الاحترازية المشددة التي أقرتها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

كما تم استعراض أوجه دعم مشروعات محو الأمية مع الوقوف على أهمية تكريم الطلاب والمؤسسات المتميزة في هذا المجال.

يذكر أن جامعة عين شمس حصدت المركز الخامس بين الجامعات المصرية في مجال محو الأمية وتعليم الكبار خلال دورة أبريل 2020.