أخبار مصر | التعليم: مصروفات المدارس لن تزيد على 7%

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 20 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر التعليم: مصروفات المدارس لن تزيد على 7% والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم، اجتماعا لها، اليوم الاثنين، لمناقشة خطة الوزارة فيما يخص التعليم العام، وما سيتم اتخاذه من خطوات بشأن كثافة الفصول في ظل استمرار أزمة فيروس كورونا، وأيام الحضور للطلاب، والمقررات التعليمية، وحضور المعلمين، ودراسة كيفية عمل المعلمين العام المقبل، وتوزيع الطلاب، والحضور وكافة الأمور المتعلقة بالمنظومة التعليمية للعام الدراسي الجديد.

وأكد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، أن وزير التربية والتعليم سيعرض مقترحا على مجلس الوزراء أن تكون الثانوية العامة، العام الدراسي المقبل بنظام التابلت والأونلاين لاين ومازال ذلك محل نقاش، لافتًا أنه سيتم الحرص أن تكون عدد الساعات الدراسية محسوبة اجمالا لتتفق مع الساعات العالمية مشددا أنه يتم الاعتماد على التعليم المدمج.

وعن تخفيض مصروفات المدارس الخاصة أكد حجازي، خلال اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب، أنها لن تقل حيث أن المدارس تقدم خدمات تعليمية وذلك في إطار القانون وفي الوقت نفسه أشار أن الزيادة السنوية لن تزيد عن 7% عن مصروفات الأساس، ولو حدث أي تجاوز يتم الابلاغ فورا لاتخاذ الاجراءات الواجبة.

وحول قبول الأطفال في المدارس وخاصة مراحل التمهيدي، أكد أن أي طفل لديه خمس سنوات تم إلزام المديريات بأن تقبله في المدارس وهناك خطاب رسمي موجه لكل المديريات بذلك، وأعلن أن أكثر المديريات التي بها مشاكل في هذا الصدد هي القاهرة الدقهلية الغربية والقليوبية، مشيرا أن التقديم للتمهيدي والابتدائي يتم أونلاين وفيما يخص طلبات فوق الكثافة فهي للمدارس الخاصة فقط.

وردًا على ضرورة أن يكون هناك تأهيل للطلاب عما فاتهم منذ وقف الدراسة في نهاية مارس الماضي قال: إن أول أسبوعين في الدراسة سيكونوا لدراسة نهاية ما لم يتم دراسته في نهاية مارس حيث أن وزارة التعليم العالي طالبت بذلك لمن يدخلون تأهيلا لمن يدخلوا كليات الطب والهندسة.

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وفي رده على الشكاوى الواردة في مادة اللغة الإنجليزية بالثانوية العامة أكد أن القطعة الواردة به موجودة في مراجع أجنبية تم اختزالها وفقا لتقرير أصدره مركز الامتحانات التابع للوزارة والاسئلة في كتاب "سينيور" غير مرخص وتم تحويله للمصنفات، موضحا أن هذا الكتاب لم يأت للتربية والتعليم، فكل الكتب المرخصة لابد ان نعرف تخص من، مؤكدا أن القطعة من المراجع الأجنبية وليس من كتاب خارجي، ولو كان فيه مشكلة كنت سأصعدها، فأنا أتحمل أمانة في رقبتي والنتائج مطمئنة، وفيما يخص شعبة الرياضة نجد شكاوي بالظلم دائما، فكل مادة مخصص لها اوقات محددة في الامتحانات فالورقة الامتحانية واحدة، وما يجب يقال ان يكون الامتحان منضبط وليس المطالبة بزيادة وقت الامتحان.

وفيما يتعلق بحالات الغش في امتحانات الثانوية العامة أكد حجازي، أنه سيتم الإعلان عنها في المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن النتيجة نعرض كل حالات الغش، مشيرا أن الأمر سيصبح أكثر صرامة بعد تمرير قانون الإخلال بأعمال الامتحانات.

وفيما يخص امتحانات المدارس الدولية وانتشار الغش في امتحاناتها قال:كيف لنا أن نتحمل مسئوليته وهو قادم من الخارج، فنحن في وزارة التعليم نهاية طرفية، وفيما يخض امتحان "السات" طالبنا أن يأتي في شرنقة ولا يتم فتحه، وعن مواجهة حالات الغش في اثناء الامتحان، أكد أنه لابد ان يكون لدي حرز لكي يتم تحويل الغشاشين للنيابة.

وردا على مطالبات النواب بأن يكون الموقع الرسمي للوزارة متضمنا لأهم الأهداف المرجوة قال: إن هذا الطلب مهم جدا ويجب أن يكون موجودا، وأشار أيضا إلى أهمية الدور الاجتماعي للمدرسة فهي لا تقدم علم فقط او معرفة فهي تنشئة اجتماعية وتربوية ايضا وقال: أنا مؤمن بالدوى الاجتماعي للمدرسة والمنزل معا.

وحول تدريب المعلمين قال: إن الأكاديمية المهنية للمعلمين أصبح لديها منصة للتدريب، حيث أن العدد الرسمي للمعلمين المتدربين 320الف معلم منهم 215الف اجتازوا التدريب ويمكن اعادة التدريب لهم مرة أخري، مشيرا أن هناك الف سؤال في بنك الاسئلة وتم تصميم المنصة بجهود الاكاديمية المهنية للمعلمين.

وفي رده على مطالبات النواب بحل مشكلة الـ 36 ألف معلم الذين تم إنهاء خدمتهم العام الماضي، أكد حجازي، أنه تم إرسال مذكرة لمجلس الوزراء لفتح اعتماد مالي وتم مطالبة وزارة المالية بأن يتم احتساب مكافاة الحصة للتربويين غير المعينين بـ20 جنيها بدلا من 4 جنيهات وهو النظام المعمول به الآن، وتمت الموافقة على أن يكون ذلك من موازنة المديريات والوزارة تبحث التطبيق لحل مشكلة الـ36 ألف معلم.