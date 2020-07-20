أخبار مصر | 5 طرق للوقاية من سرطان الثدى (إنفوجراف)

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 20 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر 5 طرق للوقاية من سرطان الثدى (إنفوجراف) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت وزارة الصحة والسكان، 5 طرق للوقاية من سرطان الثدي، خلال منشور توعوي على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وجاءت الطرق كالآتي:

1- الرضاعة الطبيعية

2- التغذية السليمة والمتوازنة

3- الحفاظ على الوزن الصحي

4- الاقلاع عن التدخين

5- ممارسة الرياضة

Advertisements

وأضافت الوزارة "الوحدات الصحية الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة متواجدة بمعظم محافظات الجمهورية للكشف والعلاج مجانًا، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 9 صباحًا حتى 3 مساءً، ويمكنك معرفة أماكن الوحدات الصحية الأقرب لكي من خلال تطبيق صحة مصر".

اقرأ أيضا.. أخر احصائيات كورونا في مصر

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 512 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 28380 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 603 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 51 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 87775 حالة من ضمنهم 28380 حالة تم شفاؤها، و4302 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.