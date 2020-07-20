أخبار مصر | الأهلي يشكر وزير الرياضة وأبو ريدة بعد قرارات دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 20 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يشكر وزير الرياضة وأبو ريدة بعد قرارات دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وجه مسئولو النادي الأهلي الشكر لأشرف صبحي وزي السباب والرياضة وهاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بعد مجهوداتهما الكبيرة في ملف بطولة دوري أبطال افريقيا الأمر الذي منع استضافة المغرب لمنافسات دور النصف النهائي وعودة النظام القديم بلعب مباراة الذهاب أحد أيام 25 أو 26 سبتمبر المقبل وإقامة مباراة العودة أحد يومي 2 أو 3 أكتوبر في القاهرة.
واتفق أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وهاني أبو ريدة على تقديم مصر لطلب رسمي لاستضافة الأدوار النهائية من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وتنسيق الجهود بينهما في هذا الملف، وتكليف اتحاد الكرة بإرسال الطلب، نجحت تلك الجهود المصرية في منع المغرب من الحصول على حقوق تنظيم المباريات والتي كانت المغرب قريبة من الحصول عليها.
واستند عضو المكتب التنفيذي لكاف المغربي فوزي لقجع، على أن المغرب تقدمت مبكرا بطلب رسمي لاستضافة مباريات البطولة قبل الطلب المصري، وأن الحالة الصحية هناك أكثر استقرارا من الأشقاء في مصر، وبالفعل فإن المغرب كانت الأقرب، ولكن جهود ممثلي مصر في الكاف، منعت القرار وجعلت الكاف يقرر إعادة البطولة لشكلها الطبيعي وإقامة المباريات بطريقة الذهاب والإياب.
وخلال اجتماع لجنة الأندية بالاتحاد الأفريقي برئاسة كونستانت أوماري اليوم، كان القرار يتجه صوب المغرب، ولكن جهود المهندس هاني أبو ريدة بالتنسيق مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والحضور المصري المؤثر في اللجنة بتصويت محمود الخطيب رئيس الأهلي وعصام الدين أحمد عضوي اللجنة لصالح مصر، منع القرار ليتم الاستقرار في النهاية على لعب المباريات بطريقتها المعتادة، ذهابا وإيابا.
على أن يتم الاستقرار على مكان المباراة النهائية بعد نتيجة مباريات الدور قبل النهائي، وتقرر أنه في حالة وصول فريقين من دولة واحدة سيكون النهائي فيها، وفي حالة وصول فريق مصري وآخر مغربي سيتم التنسيق على إقامة النهائي في دولة محايدة.