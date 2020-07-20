أخبار مصر | "صحة النواب" تحذر من الأبعاد الصحية لإدمان الأطفال للألعاب الإلكترونية

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 20 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر "صحة النواب" تحذر من الأبعاد الصحية لإدمان الأطفال للألعاب الإلكترونية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن الألعاب الإلكترونية علي الهواتف المحمولة نتج عنها توحد الأطفال وانعزالهم عن العالم المحيط، مشددًا علي ضرورة الانتباه لمخاطر الأبعاد الصحية للعب الأطفال والتي نتج عنها وفيات عديدة نتيجة تقليد مشاهد العنف في هذه الفيديوهات.

وأوضح أبو العلا، في تصريحات للمحررين البرلمانين، اليوم الاثنين، أن الأضرار الخاصة بألعاب الإنترنت لا تقتصر فقط على الجوانب النفسية، بل أن لها أضرار خطيرة على الصحة حيث أن استخدام الهواتف الذكية لفترات طويلة جدًا، يسبب للأطفال آلام في منطقة الرقبة بشكل خاص أو حتى أعراض الفقرات في الرقبة والظهر، فضلًا عن التأثير السلبي على نظر الأطفال وإضعافه.

ودعا أبو العلا، لتكريس ثقافة ممارسة الأطفال للرياضة مما ينعكس على صحتهم بشكل جيد، موضحا أن أولياء الأمور عليهم استغلال أوقات أطفالهم في أشياء مفيدة تنمي عقولهم وتحافظ على صحتهم وذلك كممارسة الرياضة سواء في المراكز الشبابية أو المنازل، وهو ما أكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشجيع الأطفال على ممارسة الرياضة وأنها متاحة بشكل بسيط لكافة الأعمار في المنزل، فضلًا عن التحكم في المدة الزمنية التي يقضيها الأطفال أمام الهواتف الذكية والتي لا يجب أن تزيد عن ساعة في اليوم.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 512 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 28380 حالة.

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وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 603 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 51 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 87775 حالة من ضمنهم 28380 حالة تم شفاؤها، و4302 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر".