أخبار مصر | البرلمان: مجلس الدفاع الوطني بعث برسائل حاسمة بشأن سد النهضة وليبيا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 20 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر البرلمان: مجلس الدفاع الوطني بعث برسائل حاسمة بشأن سد النهضة وليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب: إن هناك مجموعة من الرسائل المهمة من مجلس الدفاع الوطني، خلال اجتماعه أمس الأحد، في مقدمتها إطلاع الرئيس على مستجدات ملف سد النهضة والمسار التفاوضي الثلاثي الراهن والجهود الرامية لبلورة اتفاق شامل يلبي طموحات ومطالب مصر والسودان وإثيوبيا في التنمية والحفاظ على الحقوق المائية بشكل عادل ومتوازن. ولفت في بيان اليوم الاثنين، إلى تأكيد مجلس الدفاع الوطني على استمرار مصر في العمل على التوصل إلى اتفاق شامل بشأن المسائل العالقة في قضية سد النهضة وأهمها القواعد الحاكمة لملء وتشغيل السد وذلك على النحو الذي يؤمن للدول الثلاث مصالحها المائية والتنموية، ويحافظ على الأمن والاستقرار الإقليمي. وأكد أهمية القضايا التي ناقشها مجلس الدفاع الوطني برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي خاصة فيما يتعلق بمجمل الأوضاع السياسية والأمنية والعسكرية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، في إطار تطورات التحديات الراهنة المختلفة على الساحتين الإقليمية والدولية.

ونوه بأهمية مناقشة مجلس الدفاع الوطني لتطورات الأوضاع في ليبيا على الاتجاه الاستراتيجي الغربي وتثبيت الموقف الميداني الراهن في ليبيا وعدم تجاوز الخطوط المعلنة بهدف إحلال السلام بين جميع الفرقاء والأطراف الليبية وتأكيد مجلس الدفاع الوطني على أن الأمن الليبي يشكل جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي وعلى الجميع الالتزام بالحل السياسي كسبيل لإنهاء الأزمة الليبية وبما يحقق الحفاظ على السيادة والوحدة الوطنية والإقليمية للدولة الليبية والتأكيد على استعادة ركائز مؤسساتها الوطنية، والقضاء على الإرهاب ومنع فوضى انتشار الجماعات الإجرامية والميليشيات المسلحة المتطرفة.

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وأشار إلى وضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة التي تساهم بدورها في تفاقم الأوضاع الأمنية وتهديد دول الجوار والسلم والأمن الدوليين مع ضمان التوزيع العادل والشفاف لمقدرات الشعب الليبي ومنع سيطرة أي من الجماعات المتطرفة على هذه الموارد.

وأردف أن هذه الرسائل من مجلس الدفاع الوطني طمأنت الرأى العام المصري والليبي والعربي بشأن ملفى سد النهضة والأوضاع داخل ليبيا وبعثت برسائل للمجتمع الدولي بالثوابت والسياسات المصرية الواضحة والحاسمة بشأن ملفى سد النهضة وليبيا.