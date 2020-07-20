مصر | صعقا بالكهرباء.. قرارات مهمة للنيابة بشأن مقتل ربة منزل في البدرشين

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 20 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر صعقا بالكهرباء.. قرارات مهمة للنيابة بشأن مقتل ربة منزل في البدرشين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تباشر النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في مقتل ربة منزل على يد والدها وشقيقها، بمركز البدرشين، فيما أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليها لما لحقت بها من إصابات متفرقة بجسدها للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين اعترفا بارتكابهما الواقعة، لوجود خلافات عائلية بينهم، حيث قام اتفق الأب مع الشقيق بالتعدى عليها بالضرب وتوصيل سلك كهربائي بأصابع قدميها فأودى بحياتها على الفور.

وأمرت النيابة، بحبس المتهمين ٤ أيام على ذمة التحقيقات، فيما طلبت التحريات حول الواقعة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من رئيس قطاع جنوب الجيزة مفاده بورود بلاغا لمأمور لمركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة من إحدى المستشفيات باستقبالها ربة منزل، مُقيمة بدائرة المركز، جثة هامدة وبها سحجات متفرقة بالجسم.

وتم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلٍ مـن والـد المجني عليها وشقيقها، مُقيمان بذات العنوان.

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

كشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، عن تفاصيل واقعة العثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها بالهرم، وتبين أن المجني عليها تبلغ من العمر 72 عاما، وتقطن بمفردها.

وأوضحت التحقيقات، أن الواقعة تم اكتشافها عن طريق شقيقة المجني عليها بعد كثرة الاتصالات عليها، فذهبت إليها في اليوم الثاني للاطمئنان عليها فوجدتها بصالة الشقة جثة هامدة، ومصابة بجرح قطعي في رأسها، بالاضافة لسرقتها وعلى الفور قامت بإبلاغ الشرطة.

وأفادت التحقيقات، أن وراء ارتكاب الواقعة عامل وزوجته بقصد سرقتها، والمتهمة تعرفت على المجني عليها منذ فترة وكانت تتردد عليها وعلمت أنها تمتلك مصوغات ذهبية، فخططت الزوجة لسرقتها، فأوهمتها أن زوجها يعمل بعيادة والاستعانة به لعلاجها من الآلام تعاني منها وبالفعل خططت الزوجة لسرقتها عن طريق تلك الحيلة.

وذكرت التحقيقات، أنه يوم الواقعة ذهبت المتهمة وزوجها بتلك الحيلة وأثناء وجودهما داخل المنزل اعتديا عليها بقطعة حديدية وكتم أنفاسها وسقطت جثة هامدة، وسرقوا المصوغات وفروا هاربين وأمرت النيابة، بتشريح جثة المجني عليها، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

بداية الواقعة، تلقى قسم شرطة الهرم، بلاغا يفيد بالعثور على جثة داخل شقة بالهرم، انتقل رجال المباحث بإشراف المقدم محمد الصغير، رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة ربة منزل، ملقاة بصالة الشقة وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.