مصر | وفاة شاب غرقا أثناء الاستحمام بنيل حلوان

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 20 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر وفاة شاب غرقا أثناء الاستحمام بنيل حلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقي شاب مصرعه غرقا في نهر النيل بمنطقة ركن فاروق، وأفاد تقرير مفتش الصحة للنيابة أن سبب الوفاة اسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية في الحادث، فقررت النيابة التصريح بدفن الجثة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

يذكر أن غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا من الأهالى يفيد بغرق شاب أثناء السباحة بمنطقة حلوان، وعلى الفور تم الدفع بفرق الإنقاذ النهري "غطاسين" وتنفيذ عملية مسح لنهر النيل بحثًا عن الجثة.

وبإجراء التحريات تبين أنه أثناء قيام الشاب «ح. م»، 20 سنة بالسباحة لقي مصرعه غرقا، وتمكنت قوات الإنقاذ النهرى من انتشال الجثة، حرر محضر بالواقعة، تولت النيابة العامة التحقيقات.

وفي سياق آخر، نجحت القوات الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من إعادة دراجة نارية وهاتف محمول قبل الإبلاغ عن واقعتي السرقة.

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وتعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج "له معلومات جنائية"، حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، وبحوزته (هاتف محمول "مجهول المصدر"- سلاح أبيض "كتر").

وبالكشف الفني على الدراجة النارية المضبوطة بحوزته تبين أنها مقيدة بإسم آخر بدائرة قسم شرطة المرج "غير مبلغ بسرقتها".

وبمواجهته اعترف بسرقة الدراجة النارية بدائرة قسم شرطة المرج بأسلوب "توصيل الأسلاك " وقيامه بالتخلص من اللوحات المعدنية الخاصة بها بإلقائها بالطريق العام، وأضاف بأن الهاتف المحمول المضبوط بحوزته من متحصلات واقعة سرقه بالإكراه بدائرة قسم شرطة الزيتون تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزته.

وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة، وأضافا بأنهما كانا في سبيلهما للإبلاغ.

جاء ذلك في إطار تكثيف الجهود التى تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية والقائمين عليها والصادر ضدهم أحكام بشأنها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة الغامة التي تولت التحقيقات.