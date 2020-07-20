شكرا لقرائتكم خبر عن «قوى عاملة النواب» توافق على إنشاء نقابة العاملين بالمكتبات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الاثنين، برئاسة النائب جبالي المراغي، على مشروع قانون مقدم من النائب عبدالحميد كمال و60 نائبًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن نقابة العاملين والأخصائيين بالمكتبات والمعلومات والأرشيف الإلكتروني.

وأدخلت اللجنة بعض التعديلات على عدد من المواد بمشروع القانون، وستبدأ إعداد تقريرها بشأنه تمهيدًا لعرضه على مكتب المجلس برئاسة الدكتور علي عبدالعال، لعرضه على الجلسة العامة.

ويتضمن مشروع القانون إنشاء نقابة مهنية تحت مسمي نقابة «أخصائيي المكتبات والمعلومات الأرشيف»، ويتكون من 67 مادة.

وقال النائب عبدالحميد كمال، مقدم مشروع القانون، إنه يوجد مئات الآلاف من أخصائي مكتبات عامة وخاصة، وأخصائيين من العاملين بالوثائق المعلومات والأرشيف ولا يوجد تنظيم نقابي لهم يساعد على الارتقاء بأعمالهم وتقديم الخدمات الاجتماعية والإنسانية لهم، مؤكدًا على حق هؤلاء في أن يجمعهم تنظيم نقابي يكون مظلة قانونية لحماية حقوقهم وتنظيم واجباتهم والدفاع عنه.