شكرا لقرائتكم خبر عن تلال القمامة تحاصر سور المقر القديم لجامعة قناة السويس بالإسماعيلية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حاصرت تلال القمامة وبقايا الإنشاءات والحجارة، سور المقر القديم لجامعة قناة السويس بالإسماعيلية، مما أدى إلى إغلاق الطريق وتوقف حركة العبور منه ووقوع عديد من الحوادث. فيما طالب محمد صابر، نائب رئيس حى ثالث، المواطنين بالإبلاغ عن أي سيارات تلقى بالقمامة أو «الرتش» وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية فورا.

وحمل المواطنون، مسؤولى حى ثالث الإسماعيلية، المسؤولية عن إلقاء سيارات تابعة للحى ومجلس المدينة وبعض شركات المقاولات سيارات «الرتش» والقمامة بجوار السور وسط غياب كامل لأى نوع من الرقابة.

وقال على عبدالدايم، من سكان المنطقة المطلة على السور، إن 4 حوادث مرورية وقعت خلال أسبوع واحد على الطريق أدت إلى وفاة شخصين بسبب إغلاق ثلثى الطريق بالقمامة والرتش، لافتا إلى أن المواطنين اشتكوا أكثر من مرة لمسؤولى الحى دون جدوى.

وطالبت عطيات السيد متولى، ربة منزل ومن سكان منطقة أبراج القضاه المطلة على الشارع، اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، بالتدخل العاجل لإزالة تلك التلال من القمامة التي أغلقت الطريق تماما قبل وقوع مزيد من الحوادث.

ووصف معتز السيد، وجود تلال القمامة وإغلاقها الطريق بـ«المهزلة»، مؤكدا أن «الطريق هو الوحيد الذي يعبر من مزلقان الجامعة إلى طريق كوبرى الشهيد أحمد منسي على قناة السويس مما أدى إلى شلل مرورى كامل».

ونفى محمد صابر، نائب رئيس حى ثالث، المسؤولية عن وجود أكوام وتلال القمامة، وقال إنها سلوكيات تتعلق ببعض المخالفين من الأفراد والشركات، مطالبا المواطنين بالإبلاغ عن أي سيارات تلقى بالقمامة أو «الرتش» وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية فورا.

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وتعهد بعرض المشكلة على رئيس الحى ورئيس مركز ومدينة الاسماعيلية للتدخل لإزالة تلك التلال، مناشدا المواطنين بالتعاون لوقف إلقاء مزيد من القمامة على الطريق.

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تلال القمامة تحاصر سور جامعة القناة وتهدد ارواح المواطنيين بالإسماعيلية