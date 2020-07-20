شكرا لقرائتكم خبر عن «غراب» يصدر قرارًا بإلزام أصحاب العقارات بتشطيب واجهات المباني وطلائها باللون الموحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، القرار رقم 6980 لسنة 2020، بإلزام أصحاب العقارات «ملاك- اتحاد شاغلين» بكافة المدن بدائرة المحافظة، بتشطيب واجهات البناء ودهان الحوائط الخارجية للمباني بالطوب الأحمر سواء كانت مطلة أو غير مطلة على شوارع، باللون البيج «أوف وايت»، والنوافذ باللون الأخضر «تركواز» وذلك على النحو التالي، بالنسبة لمدينة الزقازيق: القسم الأول ويشمل «المساكن التعاونية- فلل الجامعة- تقسيم المعلمين- تقسيم الإدارة المحليه بالزند- منشيه أباظة- شارع سعد زغلول- وسط المدينة- شارع الجلاء- طلعت حرب- الصاغة- شارع طلبه عويضه وإمتداده- طريق الرمليه- شارع العشرين- منطقة الغشام- حي السلام- حي المستشارين» في موعد أقصاه 15/10/2020.

أما القسم الثاني، فيشمل «الإشارة- الصيادين- الحكماء- حسن صالح- شارع وادي النيل- كفر الزقازيق البحري- شارع ترعة المسلمية- شارع عز الدين حافظ- النحال أول- النحال ثان- شارع فاروق منشيه أباظه (أبوالريش- معوض)، الحسينية (شارع المعهد الدينى)- طريق موقف المنصورة- شارع التجنيد- تقسيم الحناوي»، في موعد أقصاه 15/1/2021.

والقسم الثالث، يشمل «قسم يوسف بك- كفر الزقازيق البحري- عزبه الجمباز- حسن صالح- قسم الحريري- عزبه التل- محمد حسين- الحسينيه- حي مبارك منشيه السادات- حي المهندسين- عزبه عبداللطيف» في موعد أقصاه 15/4/2021، وبالنسبة لباقي المدن الشوارع من 12 متر فأكثر في موعد أقصاه 15/10/2020م- الشوارع اقل من 12 متر في موعد أقصاه 15/1/2021.

كما كلف المحافظ، رؤساء المراكز والمدن كلا في دائره اختصاصه بالتأكد من قيام صاحب العقار بالتشطيب الخارجى للواجهات الخارجيه للعقار، ودهان الحوائط الخارجية بالطوب الأحمر مطلة أو غير مطلة على شوارع، وإنذار أصحاب العقارات القائمة تشطيب الواجهات ودهان الحوائط الخارجية بالطوب الأحمر في المواعيد المحدده بالقرار، وأنه لا يتم قبول أي طلبات للتصالح في شأن مخالفات البناء دون تشطيب الواجهات ودهان الحوائط الخارجيه بالطوب الاحمر، وقطع المرافق عن العقارات التي لم يلتزم أصحابها بتشطيب واجهاتها أو دهان الحوائط الخارجيه لها في المواعيد المحدده، مؤكداً على الجهات المختصه تنفيذ هذا القرار.