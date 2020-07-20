شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس مائل للحرارة رطب الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الثلاثاء، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب البلاد، والطقس ليلاً لطيف على معظم الأنحاء معتدل على شمال وجنوب الصعيد، وهناك شبورة مائية صباحًا على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة الكبرى، نشطة على مناطق من جنوب البلاد وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

ويشير الخبراء إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والبحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى فتكون على القاهرة والوجه البحري (80 – 30)، السواحل الشمالية (88 – 45)، شمال الصعيد (65– 22)، وجنوب الصعيد (35 – 18).

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى، فتكون القاهرة «34 – 24»، الإسكندرية «30 – 24»، قنا «42- 26»، الأقصر «42– 28»، أسوان «43 – 28».

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