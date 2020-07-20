شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط أمطار.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل ظاهرة جوية «نادرة» خلال عيد الأضحى (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن محافظات مصر ستشهد تقلبات جوية نهاية شهر يوليو الجاري، تحديدًا مع حلول عيد الأضحى.

وقال «شاهين»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح البلد» المُذاع على فضائية «صدى البلد»: «من المتوقع أن تشهد غالبية الأنحاء ارتفاعًا في درجات الحرارة بنهاية شهر يوليو، الخرائط الجوية تشير إلى حدوث ارتفاع في درجات الحرارة على غالبية الأنحاء، وفرص لسقوط أمطار على جنوب البلاد وجنوب سيناء، في آخر أربعة أيام من هذا الشهر».

وأضاف «شاهين»: «سقوط أمطار في هذا التوقيت من الظواهر الجوية النادرة، وخاصة في مثل هذا الوقت من العام».