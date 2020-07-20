شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة بني سويف: إطلاق مبادرة زراعة الأسطح بين الطلاب خلال الإجازة الصيفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، عن إطلاق مبادرة زراعة الأسطح بين طلاب الجامعة خلال الإجازة الصيفية، في محاولة لنشر ثقافة الزراعة بوجه عام وزراعة الأسطح بوجه خاص، بالتعاون بين كلية الزراعة واحدى شركات الخدمات البيئية.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع مجلس إدارة مركز تطوير وسائل المحافظة على البيئة، بحضور الدكتورة فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أشرف خالد نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور وائل سعد السيد مدير المركز، وأعضاء مجلس الإدارة.

ناقش الاجتماع عددا من المقترحات منها مقترح اشتراك مركز وسائل المحافظة على البيئة بالجامعة في حملة «اتحضر للأخضر»، وبمشاركة المجموعة المصرية لإعادة تدوير المخلفات الزراعية والعالمية للخدمات البيئية، وتحت إشراف وزارة البيئة (مبادرة اتحضر للاخضر) والتوعية بكيفية التخلص من الكمامات المستعملة والمخلفات وعمل ملصقات لتوزيعها على إدارة المرور والجهات الحكومية المختلفة لوضعها على السيارات والجهات الحكومية وذلك بعد موافقة وزارة البيئة.

كما تمت الموافقة على مقترح لانشاء أكاديمية علمية للبيئة بالجامعة تحت إشراف مركز وسائل المحافظة على البيئة بالتعاون مع الجهات العلمية وكليات الجامعة المختلفة للدورات التدريبية المعتمدة في المجالات البيئية المختلفة.