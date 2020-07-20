شكرا لقرائتكم خبر عن بيان بابوي عاجل من الكنيسة الكاثوليكية بشأن «توفيق قلادة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت الكنيسة القبطية الكاثوليكية في مصر برئاسة الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الأقباط الكاثوليك، بيانا بابويا عاجلا، الإثنين، بشأن أحد أتباعها السابقين ويدعى سامي توفيق أمين قلادة.

وذكر البيان الرسمي، أنه لمن لا يعرف من الشعب القبطي الكاثوليكي في مصر وأقباط المهجر فإن سامي قلادة تم رده إلى الحالة العلمانية، وإعلان عدم انتمائه إلى الكنيسة الكاثوليكية، وبالتالي فإنه لم يعد ينتمي إلى الكنيسة الكاثوليكية ولا تعترف الكنيسة لا بسيامته الأخيرة كمطران ولا بما يقوم به من رسامات كهنوتية لأشخاص ينتمون إلى كنائس مختلفة حتى وإن كان ما زال يرتدي زيا يتماثل مع زيه الأكليروس الكاثوليكي أو يستعمل طقوسا متشابهة للطقوس الكاثوليكية.

وأكدت الكنيسة أن «قلادة» لم يعد ينتمي إلى مجلس كنائس مصر، وذلك لعدم اعتراف أي من الكنائس القبطية في مصر به، وبالتالي لا يوجد اعترف بما يقدمه من شهادات انضمام لجماعته أو شهادة تغيير الملة.

وأوصت الكنيسة القبطية الكاثوليكية في مصر وبلاد المهجر كل أبنائها الأباء الكهنة والرهبان والراهبات إعلان هذا التوضيح بشأن «قلادة».

صورة ضوئية من بيان الكنيسة القبطية الكاثوليكية