شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة» و«يونيدو» يطلقان حملة توعوية مصورة لتعزيز التداول الآمن للمبيدات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في لجنة مبيدات الآفات الزراعية بالتعاون مع مشروع حياة الذي تنفذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، حملة توعوية مصورة لتعزيز مفهوم مخاطر التطبيق والتداول الآمن للمبيدات في المزارع والمنازل، وتشجيع الأسر الريفية المصرية على تبني ممارسات أكثر آمنا، وذلك من خلال ٢٠ فيديو رسوم متحركة تتناول هذا الموضوع. من جهته قال الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، إن ذلك يأتي في إطار دعم كل ما من شأنه المساهمة في ترشيد استخدام المبيدات والتعامل المسؤول والسليم مع المبيدات وتطبيق سياسات الإدارة المتكاملة لمكافحة الآفات الزراعية.

وأضاف «عبدالمجيد» أنه تم التنسيق مع قطاع الإرشاد الزراعي، لنشر هذه المواد التوعوية على كافة المستويات، بالمحافظات المختلفة، لتعميم الاستفادة منها، بمديريات الزراعة بالمحافظات وصولا للجمعيات الزراعية بكافة قرى ونجوع مصر.

من جهته قال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، إن مكافحة الآفات تعتبر من أهم عناصر الإنتاج الزراعي كونها تهدف إلى حماية المحاصيل من أضرار الآفات، وتلعب دوراً حيوياً لمنظومة المكافحة المتكاملة للآفات إلا أنه يجب مراعاة اشتراطات السلامة والآمان والاستخدام الأمثل للمبيدات الكيماوية، وكيفية التخلص من العبوات ومراعاة الحفاظ على البيئة وحمايتها من التلوث وتقليل متبقيات المبيدات على المحاصيل للحفاظ على صحة المزارع والمستهلك.

وأضاف «عزوز» أن للإرشاد الزراعي دورا هاما في المجال ومن هذا المنطلق يتم تعميم تلك المواد المصورة على كافة مديريات الزراعة والإدارات الزراعية، وكافة المستويات لضمان وصولها إلى جموع المزارعين، لافتا إلى أنه أيضا سيتم من خلال قناة مصر الزراعية، والقنوات التليفزيونية المحليه بث الفيديوهات التوعوية والتي لا تزيد مدة عرض الفيديو الواحد منها عن دقيقة واحدة، مؤكدا على أنه سوف يتم نشرها من خلال وسائل الإعلام المختلفه والسوشيال ميديا.

تتناول الفيديوهات عرضا بسيطا وبأسلوب موجه، شخصية أحد المزارعين الذي يرتكب أخطاء وسوء استخدام للمبيدات في مزرعته أو منزله وعاقبة سوء الاستخدام عليه وعلى أسرته وعرض التحذير المناسب لتلافي سوء الاستخدام والضرر الذي يحدث له وللبيئة.

وتتناول الفيديوهات عددا من العناوين التالية: راضي وأفكاره الواعرة، تعب ساعة ولا كل ساعة، اسال خبير ولا تسال مجرب، مش كل اللي تلاقيه كنز، جرعة زيادة، صاحب بالين كداب، كفي زرعتك، في العجلة الندامة، علب المبيد سم قاتل، طرد المفاجأة، الباب إلى يجيلك منه الريح، وسوسة كريمة، كوكتيل مبيدات، البدلة تمنها فيها، السم النظيف، حدوته قبل النوم، حنكك للأكل والكلام ملهوش مع المبيدات استخدام، مش كل مرة تسلم الجرة، يعملها الصغار ويقع فيها الكبار، وجع واعر.

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