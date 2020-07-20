شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالمنعم سعيد: السيسي «جراح» الأزمات الإقليمية.. ويأخذ السفينة للبراح (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق الكاتب والمفكر السياسي الدكتور عبدالمنعم سعيد، رئيس مجلس إدارة «المصري اليوم»،على التدخل التركي في ليبيا، وقال: «النظام الدولي في فراغ شديد، المواقف كلها مائعة، بدءً من تخلّى الولايات المتحدة عن دورها العالمي، ومرورًا بخروج بريطانيا بالاتحاد الأوروبي، وحتى اشتباك الصين مع الولايات المتحدة، وصدور ما يُسمى بالاتفاق (الإيراني الصيني)».

وأضاف «سعيد» خلال مداخلة مع برنامج «رأي عام» المُذاع على فضائية Ten: «مصر تحسب أوراقها بمهارة شديدة، الرئيس السيسي جراح، يقوم بعملية جراحية صعبة في خلايا المخ، يريد أن يأخذ السفينة لبراح السلم والاتفاق، لتحقيق نظام إقليمي مُستقر، لكن المسألة ليست سهلة، ربما يعتقد البعض أنه (وهن)، لكن مصر ليست كذلك، مصر أعطت الكثير من المصداقية بمواقفها وتحركاتها على أرض الواقع».

وعن أزمة سد النهضة، قال «سعيد»: «إثيوبيا من حقها التنمية وتوفير الكهرباء، لكن دون إجحاف بالمصالح المصرية والسودانية، لكن للأسف حتى هذه اللحظة، إثيوبيا لا تريد اتفاقًا دوليًا ملزمًا، تريد التعامل من زاوية السيادة، نهر النيل عُرفَ بالحضارة المصرية، الحديث أن منابعه له علاقة بالسيادة، كلام ليس حقيقيا بالمرة، الأنهار تحكُمها الأعراف الدولية».

وأردف «سعيد»: «الرئيس السيسي يجنح للسلم، فعندما قال رئيس وزراء إثيوبيا (أنا استطيع تجنيد مليون مقاتل إثيوبي)، السيسي قاله (أنت بتشتغل على التنمية مش الحرب)، الهدف في النهاية بناء بلادنا».

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