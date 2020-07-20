شكرا لقرائتكم خبر عن مدير أمن بني سويف الجديد: استمرار الجهود لتدعيم ملف التنمية وتنفيذ قرارات الحكومة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور محمد غنيم، محافظ بنى سويف، باللواء محمد مراد، مدير أمن بنى سويف الجديد، خلفا للواء زكريا صالح مدير الأمن السابق، في حركة التنقلات التي أجرتها وزارة الداخلية.

وقال المحافظ إن «الشرطة المصرية تقوم بدور وطني بجانب القوات المسلحة في حفظ أمن واستقرار الوطن»، مشددًا على أن نشر الأمن في ربوع مصر يدعم ملف التنمية والتي لايمكن تحقيقها إلا في ظل توافر الأمن والاستقرار وبسط سيادة القانون، لاسيما الجهود الكبيرة لتنفيذ خطة الدولة الشاملة لمجابهة فيروس كورونا، حيث شهدت جهود مضاعفة من كافة الأجهزة.

وأعرب «غنيم» عن تقديره للواء زكريا صالح مدير الأمن السابق، مشيرا إلى أنه قد تواصل معه من خلال اتصال تليفوني، عبر فيه عن شكره وتقديره للتعاون المثمر بين المحافظة والمديرية في إدارة العديد من الملفات مثل تأمين حملات إزالات التعديات ومتابعة تطبيق قرارات الحكومة المتعلقة بتداعيات فيروس كورونا وتنفيذ حظر انتقال وحركة المواطنين، والتعامل مع أزمة السيول، وبسط الأمن والآمان في ربوع المحافظة وغيرها من الملفات التي شهدت تكاملا وتناغما بين أجهزة المحافظة الأمنية والتنفيذية.

ومن جهته، قال مدير الأمن الجديد، اللواء محمد مراد، إن التعاون سيكون مستمرا بين المحافظة ومديرية الأمن، وإن لقائى بالمحافظ لفتة طبية ويعكس حرص المحافظة على استمرار التعاون بين قيادات المحافظة والأمن، وجسد اللقاء مدى حرص محافظ الإقليم على دعم جهود الشرطة بالمحافظة، ومؤكدًا على استمرار مديرية الأمن بأنها إحدى الركائز الأساسية لتحقيق الخطة الطموحة للمحافظة من أجل التنمية في مختلف المجالات.

وأشار مدير الأمن الجديد إلى جهود الجهاز التنفيذي المميزة في كثير من المجالات الحيوية خلال الفترة القليلة الماضية، لافتا إلى التعاون المثمر بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة في تنفيذ قرارات الحكومة فيما يتعلق بخطة مجابهة كورونا، والتي شهدت دعما كبيرا من محافظ بني سويف لصالح المواطن.

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