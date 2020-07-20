شكرا لقرائتكم خبر عن بأكثر من ثلثي أعضائه.. «النواب» يوافق على مد «الطوارئ» اعتبارًا من 27 يوليو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس النواب، اليوم الاثنين، بأكثر من ثلثي أعضائه على قرار رئيس الجمهورية رقم 391 لسنة 2020 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020 في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق 27 من يوليو عام 2020.

وقال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، أنه ورد إلى مجلس النواب في تاريخ 13 يوليو الجاري، خطاب رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، مرفقًا به قرار رئيس الجمهورية بشأن مد حالة الطوارئ.

وأضاف «عبدالعال» أن أكثر من ثلثي الأعضاء وافقوا على القرار وقوفًا.