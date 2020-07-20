شكرا لقرائتكم خبر عن بعد استبعاد 4.. ننشر أسماء مرشحي المقاعد الفردية لانتخابات «الشيوخ» بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت لجنة استقبال طلبات الترشح لمجلس الشيوخ بمحافظة المنوفية، والمنعقدة بمحكمة شبين الكوم، عن قائمة المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ بعد استبعاد 4 مرشحين، 3 منهم لأسباب طبية وأخرى بسبب المؤهل الدراسى، تمهيداً للبدء في عملية استقبال الطعون، وبلغت القائمة 27 مرشحاً، على المقعد الفردي يختار منهم الناخب 4 فقط.

وشملت القائمة، كلاً من، علاء ناصف طاحون رمز القلم حزب مستقبل وطن، هشام أحمد الحاج على، رمز الكتاب حزب مستقبل وطن، أسامة فهيم منصور رمز الصاروخ حزب الشعب الجمهوري، أحمد طاهر الفقي رمز الصقر مستقل، حنان فتحي دراز رمز تمساح مستقل.

كما شملت القائمة: صلاح عبدالمعبود سيد رمز الفانوس حزب النور، رشيد إبراهيم الجخة رمز الحصان مستقل، عمرو محمد كمال رمز الهدد مستقل، أحمد عبدالرسول السيسي رمز الكف مستقل، سامح إبراهيم القرم رمز المدفع مستقل، ناصر محمد الحنفي رمز السفينة مستقل، مصطفى محمود الحموي رمز غصن الزيتون مستقل، زينب حامد درويش رمز الفراشة مستقل.

وشملت أيضاً القائمة كلاً من، جمال عبده أحمد على رمز الجرار الزراعي حزب حماة الوطن، أسامة معوض عبدالمنصف رمز الكرسي حزب النور، محمود جعفر أمين رمز تليفون محمول مستقل، محمد جمال بهجت الشخص رمز السهم مستقل، محمود أحمد الكفراوي هيبة رمز طائرة ورقية مستقل، محمود فريد شرارة رمز سنبلة القمح حزب مستقبل وطن.