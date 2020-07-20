شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة البحيرة»: انخفاض الوفيات وتعافي 92 من كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، إن نسب الشفاء في المحافظة في تزايد، ومعدلات الإصابات والوفيات في انخفاض، مشيرًا إلى استمرار جهود الطواقم الطبية في مستشفيات العزل والإحالة في رعاية المصابين بالتزامن مع توزيع حقائب المستلزمات الوقائية والأدوية على المخالطين ومرضى العزل المنزلى.
وأعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، عن شفاء خروج عدد 92 متعاف من فيروس كورونا المستجد وخروجهم إلى المنازل، أمس، بعد تلقى الرعاية والعلاج اللازم، ليرتفع بذلك إجمالى عدد المتعافين من الفيروس بنطاق المحافظة إلى 4414 متعاف، مهيبًا بالمواطنين استمرار الالتزام بارتداء الكمامات.
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تعافي
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وفيات
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