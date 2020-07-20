الداخلية تناشد مالكي السيارات سرعة التوجه إلى إدارات المرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

ناشدت وزارة الداخلية المواطنين مالكي المركبات بكافة أنواعها بسرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكتروني.

كما تهيب الوزارة، في بيان لها، اليوم الاثنين، بالمواطنين من مالكي المركبات استبدال اللوحات المعدنية القديمة (أرقام فقط) باللوحات الجديدة المؤمنة (حروف، أرقام) دون الحاجة للانتظار لموعد الفحص وتجديد التراخيص، جاء ذلك في إطار الحرص على سرعة تفعيل المنظومة وتحقيق الأهداف المرجوة

وتهيب الوزارة بمالكي المركبات بالآتي: بالنسبة لمالكي المركبات سارية الترخيص سرعة التوجه إلى وحدة المرور المختصة لتركيب الملصق الإلكتروني للمركبة، حتى في حال عدم حلول موعد الفحص الفني الدوري.

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يقتصر تقديم الخدمات المرورية إلكترونياً على المركبات التي قامت بتركيب الملصق الإلكتروني، خلال مهله زمنية مدتها ثلاثة أشهر تبدأ من يوم الإثنين الموافق 20/7/2020، يتم بعدها اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وأضافت وزارة الداخلية، أنه عقب انتهاء المهلة المقررة يتم إرجاء تقديم كافة الخدمات المرورية لمالكي السيارات من استخراج أو تجديد رخصة القيادة أو طلب استصدار المستخرجات المرورية المختلفة إلا بعد تركيب الملصق الإلكتروني للمركبة.

وأوضحت الوزارة، بالنسبة لمالكي المركبات منتهية الترخيص سرعة التوجه إلى وحدة المرور المختصة لتجديد الترخيص وتركيب الملصق الإلكتروني، تجنباً لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

هذا وتيسيراً على المواطنين سيتم مد فترات العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الساعة الخامسة مساءاً ولحين الانتهاء من المنظومة، ويأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى إدارة الحركة المرورية إلكترونياً.