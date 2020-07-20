وزير العدل يهدي درع الوزارة لرئيس مجلس القضاء الأعلى تكريمًا لمجهوداته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أهدى وزير العدل المستشار عمر مروان، درع الوزارة لرئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض المستشار عبد الله عصر، اليوم الاثنين، تكريمًا لمجهوداته في رعاية مصالح القضاء المصري طوال فترة خدمته وتقلده رئاسة مجلس القضاء الأعلى.

جاء ذلك خلال استقبال المستشار عبد الله عصر، لوزير العدل الذي هنأه على بلوغه سن التقاعد الشهر المقبل.

وقال المستشار محمد رضا حسين نائب رئيس محكمة النقض ومستشار رئيس المحكمة للعلاقات العامة والإعلام، إن المستشار عبد الله عصر قدم درع المجلس لوزير العدل، في حضور أعضاء مجلس القضاء الأعلى، والمستشار حماده الصاوي النائب العام عضو مجلس القضاء الأعلى، وقيادات محكمة النقض والاستئناف حيث شهد اللقاء تبادل الحديث عن الفترة المقبلة والاستعداد للعام القضائي الجديد.

يأتي ذلك في إطار التعاون الدائم بين وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى لصالح القضاء المصري الشامخ في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.



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