تأجيل محاكمة سما المصري بتهمة الدعوة للدعارة لجلسة 27 يوليو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

قررت المحكمة الاقتصادية اليوم الإثنين، تأجيل نظر ثاني جلسات محاكمة سما المصري في القضية رقم 979 لسنة 2020 لجلسة 27 يوليو المقبل، لتقديم صورة رسمية من الجنحة المستأنفة من سما المصري على حكم حبسها.

تعد القضية هي الثانية بحق "المصري" وحوت في أحرازها 5 فيديوهات نشرتها على حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

ووجهت النيابة للمتهمة تهم الاعتداء على القيم الأسرية في المجتمع ونشر فيديوهات على حساباتها الشخصية خادشة للحياء تحرض على الدعارة.

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يذكر أن الدائرة الأولى بالمحكمة الاقتصادية، قضت في القضية الأول، بمعاقبة سما المصري 3 سنوات وتغريمها 300 ألف جنيه بتهمة التحريض على الفجور، ومازالت تنظر أمام محكمة مستأنف.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمة سامية أحمد عطية عبد الرحمن – وشهرتها سما المصري – نشرت صورا ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها.

واتهمتها النيابة في بيان لها، بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة.