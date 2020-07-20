الداخلية تواصل تأمين تنفيذ قرارات الإزالة على أملاك الدولة- (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الري والصرف ومجرى نهر النيل.

أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن تأمين تنفيذ قرارات إزالة عدد من التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

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يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بعدم التهاون والتصدي بحسم لحالات الاستيلاء والتعدي والبناء على أراضي أملاك الدولة والعمل على سرعة استردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.