بالكمامة.. وصول سما المصري لحضور ثاني جلسات محاكمتها في التحريض على الفجور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

وصلت منذ قليل، إلى محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، المتهمة سما المصري، لحضور ثاني جلسات محاكمتها في قضية جديدة في اتهامها بالتحريض على الفسق والاعتداء على قيم المجتمع، والتي حوت أحرازها 5 فيديوهات جديدة خادشه للحياء.

وظهرت سما المصري داخل قفص الاتهام مرتدية كمامة طبية وملابس السجن البيضاء، تنفيذًا للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

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كانت أحالت النيابة العامة الفنانة سما المصري للمحاكمة الجنائية في قضية جديدة حملت القضية رقم 979 لسنة 2020 الأزبكية، واتهامها بالتحريض على الفسق والاعتداء على قيم المجتمع، والتي حوت أحرازها 5 فيديوهات جديدة خادشه للحياء.

وقالت سما المصري أثناء التحقيقات، إن مقدمي البلاغات يسعون للشهرة من خلال تقديمهم بلاغات ضدها وضد عدد من الفنانين، موضحة أنها لم تنشر الفيديوهات محل الاتهام، وأن هاتفها المحمول سرق ومن الممكن أن يكون السارق من قام بنشر الفيديوهات.

يذكر أن قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار رامي عباس بمعاقبة سما المصري بالحبس 3 سنوات وتغريمها 300 ألف جنيه ووضعها تحت المراقبة لمدة مساوية للعقوبة في واقعة اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور وتقدمت باستئناف علي الحكم الصادر.