وزير النقل يترأس الجمعيتين العموميتن للشركة المصرية للصيانة الذاتية للطرق والمطارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

وجه الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بضرورة قيام الشركة المصرية للصيانة الذاتية للطرق والمطارات، بالاستغلال الأمثل للمعدات التي تم تدعيمها بها خلال الفترة الحالية بتصديق من الرئيس عبدالفتاح السيسي باعتبارها الشركة الوحيدة في مصر المتخصصة في مجال استخدام التطبيقات الحديثة الخاصة بإعادة تدوير طبقات الرصف.

جاء ذلك خلال ترأس ترأس وزير النقل، الجمعيتين العمومية العادية وغير العادية، رقم 3، 4 لسنة 2020 للشركة المصرية للصيانة الذاتية للطرق والمطارات، بحضور المهندس صبحي ربيع رئيس مجلس إدارة الشركة وقيادات الشركة والجهاز المركزي للمحاسبات.

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كما وجه وزير النقل، بضرورة دفع الأعمال باقصى طاقة ممكنة مع العمل المستمر على تدريب الكوادر من العاملين بالشركة ومنحهم فرص للتعرف على أحدث أساليب الصيانة بالدول الرائدة في هذا المجال مع الحفاظ علي هذه الكوادر الفنية المتخصصة خاصة وان الشركة تقوم بتنفيذ خطة طموحة خلال العام المالي الحالي 2020 والتي تستهدف تحقيق انتاج بنحو مليار جنية كما قامت الشركة بعرض خطة تطوير طموحة خلال الاجتماع تتواكب مع الطفرة الكبيرة في مجال الطرق في مصر.

وخلال الاجتماع، تم استعراض ما نفذته الشركة من أعمال حيث بلغت إيرادات الشركة نحو 92 مليون جنيه وحققت أرباحا قدرها 14.6 مليون جنيه خلال عام 2019 مقابل إيرادات 54.7 مليون جنية وارباح 6.11 مليون جنيه خلال عام 2018 كما تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة واعتماد تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات واعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية عن العام المالي المنتهي في ٣١/ ١٢ / ٢٠١٩ بالإضافة الي تعديل النظام الأساسي للشركة بما يسمح بالاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية بنطاق عمل الشركة.

يذكر أن شركة الصيانة الذاتية للطرق والمطارات هي إحدى شركات وزارة النقل وهي متخصصة فى أعمال الصيانة الذاتية لرفع مستوى كفاءة الطرق والمطارات من خلال التطبيقات الحديثة الخاصة بإعادة التدوير والمعالجة السطحية.