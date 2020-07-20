أخبار مصر | الآثار الإسلامية: لجنة فنية لمتابعة أعمال الإزالة بمحور الفردوس

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 20 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الآثار الإسلامية: لجنة فنية لمتابعة أعمال الإزالة بمحور الفردوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، إن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وجه بتشكيل لجنة علمية فنية لمعاينة الشواهد والأحجار التي تشتمل على نقوش زخرفية أو كتابية ليتم دراستها وبحث إمكانية عرضها جزء منها ببعض المتاحف كجزء من تراث مصر المتميز، وذلك في المباني التي تتعرض للإزالة حاليًا بمقابر الغفير لإنشاء محور الفردوس.

جاء ذلك تعليقًا ما تم تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن أعمال هدم في منطقة "جبانة المماليك"، حيث اتهم البعض أن أعمال الهدم طالت مقابر تاريخية وآثار إسلامية تعود لنحو 5 قرون، وذلك لإنشاء المحور الفردوس، وهو ما نفاه طلعت.

وأكد أن محور الفردوس بعيدًا تمامًا عن جبانة المماليك وعن الآثار الإسلامية المسجلة فيها، وأنه لم يتم هدم أو مساس أي أثر وأن المقابر التي ظهرت في الصور على السوشيال ميديا هي مبان غير مسجلة في عداد الآثار الإسلامية والقبطية وأنها مقابر حديثة وخاصة بأفراد.

يذكر أن موجه من الاستنكار ثارت خلال اليومين الماضيين بسبب توسعة محور الفردوس أحد المشاريع الواعدة التي تقوم بها الدولة حاليًا، وذلك بسبب إزالة بعض الأضرحة التي انتقد إزالتها بعض المهتمين بالشأن التراثي.

وعلق الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه لا مساس بأي مبنى مسجل أثرًا بكافة أنحاء الجمهورية، ومحور الفردوس بعيد تمامًا عن حدود القاهرة التاريخية والتي سُجلت حدودها باليونسكو عام 1997م.

ونفى وزيري هدم أي مقابر أثرية تخص جبانة المماليك، وأن الإزالات الجارية الآن لإنشاء محور الفردوس، ليست ضمنها مبان ولا يستطع أحد هدم أي أثر، ولكن هذه المقابر ليست مسجلة أثار، فكل هذه المقابر تعود إلى القرن العشرين، والوزارة تتابع عمليات الهدم للاطمئنان على حالة المقابر المسجلة والتأكد من سلامتها.

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والمقابر أو الأضرحة التي تتعرض للهدم حاليًا لتوسعة محور الفردوس تقع على حدود قرافة المماليك الكبرى، وهو ما أثار قلق العديد من أن يطال الهدم أي أثر إسلامي وهو ما نفته وزارة السياحة والآثار.

وقال الدكتور جمال عبد الرحيم أستاذ الآثار والفنون جامعة القاهرة، أن الصور التي رآها من مباني تتعرض للهدم ليست آثارًا، ولا يوجد في تلك المنطقة سوى قبة قنصوه ألو سعيد وهي مسجلة أثرًا ولا يمكن أن تُمس.

وتداول عدد كبير من رواد السوشيال ميديا عدد من الصور التي توضح عمليات الهدم الجارية والتي يظهر فيها أبنية ذات واجهات تشبه الواجهات الأثرية الإسلامية المملوكية.

وكانت محافظة القاهرة قد أعلنت بدء الأعمال المطلوبة لتنفيذ محور الفردوس، بداية من ميدان تاكي بحي الوايلي مرورًا بميدان الفردوس ومقابر الغفير إلى نهاية شارع الطيران.

وتم معاينة مسار المحور والذى يبدأ من ميدان الفردوس بشارع صلاح سالم ويعبر طريق الأوتوستراد بكوبري علوي بشارع الطيران بمنطقة الدويقة إلى محور المشير

وفي بداية يوليو تم تحديد المعوقات التى تعوق مسار إنشاء المحور من مقابر بمنطقة جبانات الغفير ومن عقارات بشارع الطيران ومن مزلقان السكه الحديد في أول شارع الطيران إلى ميدان الوحايد وإلى أول مدخل مساكن سوزان مبارك وبعد فرن القطاع العام وذلك لتخفيف الضغط المروري وربط شارع صلاح سالم بمحور المشير ومدينة نصر والقاهرة الجديدة ومنشأة ناصر بالمقطم.