أخبار مصر | طاقة النواب: توصيل الغاز لـ5 ملايين وحدة وفر 8 مليارات جنيه

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 20 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر طاقة النواب: توصيل الغاز لـ5 ملايين وحدة وفر 8 مليارات جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأسبوع الماضي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وتناول الاجتماع خطط وجهود وزارة البترول في تطوير مختلف القطاعات، خاصةً الثروة المعدنية والبتروكيماويات وإنتاج وتوزيع الغاز.

وفي السياق ذاته، أعلنت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تأييدها التام لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بقطاع البترول والتعدين وتكليفه للحكومة بصياغة رؤية استراتيجية شاملة لتطوير قطاع التعدين في مصر، للمساهمة في استكشاف أهم مناطق الثروات المعدنية الكامنة على مستوى الجمهورية، وبما يساعد على زيادة نسبة مساهمة قطاع التعدين في الناتج القومي، ومن ثم دعم خطوات الدولة في التنمية الشاملة وخطط وجهود وزارة البترول في تطوير مختلف القطاعات والتوسع في الاستخدام المنزلي وذلك في إطار تطوير منظومة خدمات طاقة الغاز بالدولة.

وقال النائب طلعت السويدي، رئيس اللجنة: إن مبادرة التقسيط الميسر لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي لوحدات السكنية للمواطنين سواء في المدن أو القرى أو مشروعات الإسكان الاجتماعي لأول مرة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان له أثره الكبير في نجاح الدولة في تحقيق الاستفادة لأكبر عدد من الأسر المصرية، كخدمة حضارية يتم إحلالها محل أسطوانات البوتاجاز، ما أدى إلى القضاء نهائيا على أزمة أسطوانات البوتاجاز خلال الـ6 سنوات الماضية.

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ووجه "السويدي" في بيان له، اليوم الاثنين، تحية قلبية للمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، لنجاحه في تنفيذ التكليفات الرئاسية خاصة فيما يتعلق بمبادرة التقسيط الميسر والتي تضمنت قسطا شهريا 30 جنيهًا على فاتورة الاستهلاك لمدة 6 سنوات بدون فوائد لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، مؤكدًا نجاح الدولة في توصيل الغاز لحوالي 5.1 مليون وحدة سكنية خلال 6 سنوات، في إنجاز تاريخي لم يتحقق من قبل، ليصل عدد الوحدات السكنية التي تم توصيل الغاز إليها منذ بدأ النشاط في مصر إلى 11.3 مليون وحدة سكنية.

وطالب "السويدي" باستمرار خطة قطاع البترول في التوصيل للمناطق التي لم يصلها الغاز من قبل والمناطق الشعبية وذات الكثافة السكانية العالية، لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين من هذه الخدمة الحضارية خاصة أن استخدام الغاز الطبيعي في المنازل بدلًا من البوتاجاز أدى إلى تخفيض الدعم الموجه للبوتاجاز، حيث تم توفير حوالي 8 مليارات جنيه كان سيتم توجيهه لدعم أسطوانات البوتاجاز خلال هذ الفترة.

وأشاد رئيس طاقة النواب، بتوصيل الغاز إلى حوالي 9330 مستهلك تجاري ولحوالي 328 مصنعا، وأنه من المتوقع طبقا لمعلومات وزارة البترول أن يتم التوصيل إلى مليون وحدة سكنية، في كافة محافظات مصر خلال العام المالي 2020-2021 ليصل عدد الوحدات السكنية التي تم توصيل الغاز الطبيعي إليها أكثر من 6 ملايين وحدة.