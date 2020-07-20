أخبار مصر | القوى العاملة: تسوية أوضاع العرب والأجانب بصورة غير مشروعة في لبنان

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 20 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر القوى العاملة: تسوية أوضاع العرب والأجانب بصورة غير مشروعة في لبنان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا من مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية ببيروت-لبنان، بشأن أوضاع العمالة المصرية المتواجدة هناك، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت خاصة فى تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا" لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.

وأوضح تقرير الملحق العمالى ببيروت شرين سيد عبد الجواد رئيس مكتب التمثيل العمالى أن المديرية العامة للأمن العام أعلنت أنه اعتبارا من 31 يوليو الجاري وحتى 31 أكتوبر المقبل سيتم تسوية أوضاع العرب والأجانب الذين دخلوا إلى الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية (خلسة) إضافة إلى مخالفي نظام الإقامة والعمل، وسوف تقبل الطلبات بعد هذه المهل شرط ضم ما يثبت مباشرة إجراءات التسوية خلالها أمام وزارة العمل.

كما سيتم تسوية أوضاع الذين دخلوا لبنان بصورة شرعية سواء زيارة أو سياحة، ويرغبون فى تسوية أوضاعهم للعمل.

وفي إطار آخر، تلقى وزير القوي العاملة محمد سعفان تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت، خاصة فى تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.

وأوضح التقرير المعروض علي الوزير من الملحق العمالي حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالى، أنه تيسيرا علي المواطنين المصريين بمدينة العين يستقبل النادي المصري وفدًا قنصلي من السفارة المصرية بأبوظبي الخميس المقبل الموافق 23 يوليو الجاري في الفترة من الساعة 11 صباحا وحتى السابعة مساء، وذلك لإتمام المعاملات القنصلية، والتي تتمثل في إصدار وتجديد جوازات السفر، وإصدار التوكيلات بأنواعها، والتصديق علي الوثائق الرسمية، واستلام الجوازات الجديدة والتي تأكد وصولها لمقر السفارة.

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كما يستقبل المكتب الثقافي خدماته التي تتمثل في توثيق الشهادات الدراسية، واستلام مستندات امتحان تحديد المستوي والدور الثاني (أبناؤنا في الخارج - تربية وتعليم )، وتسليم شهادات النجاح لجنة العين، أبناؤنا بالخارج - تربية وتعليم،واستلام المستندات الخاصة بصحة الشهادات.

أما خدمات المكتب العمالي تتمثل في ختم المستشار العمالي علي شهادات استمرارية العمل، لمن يهمه الأمر، وتجديد عقود العمل.

القوي العاملة: صرف 3 ملايين جنيه منحا لـ 3125 عامل غير منتظم بأسيوط

وجه وزير القوي العاملة محمد سعفان، مديريات القوي العاملة بالمحافظات بضرورة الانتهاء من صرف المنح المقررة للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بيانات هذه الفئة بكل مديرية، وذلك طبقا لائحة تشغيل ورعاية هذه العمالة.

وأوضح حازم على حسن مدير وكيل الوزارة مديرية القوي العاملة بأسيوط، أن المديرية حددت موعد صرف المنح اعتبارا من 22 يوليو الجاري وحتى 21 أغسطس المقبل، من أي مكتب بريد علي مستوى الجمهورية، وذلك لنحو 3 آلاف و125عاملا غير منتظم سوف يصرفون 3 ملايين و75 ألف جنيه، بواقع مبلغ ألف جنيه لـ 3025 عاملا، و500 جنيه لـ 100 عامل.