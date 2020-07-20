أخبار مصر | الكويت تزف بشرى سارة للمعلمين العالقين في مصر

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 20 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الكويت تزف بشرى سارة للمعلمين العالقين في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشف الملحق العمالي أحمد إبراهيم، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالكويت، عن أن مصدر تربوي طمأن أعضاء الهيئة التعليمية العالقين في مصر بأن حقوقهم الوظيفية محفوظة، وأنهم بمنأى عن إنهاء الخدمات إن لم يتمكّنوا من العودة قبل بدء الدراسة، مؤكدًا أنه "ستتم تسوية أوضاعهم واحتساب إجازتهم بعذر مقبول، ولكن من غير راتب".
جاء ذلك في تقرير إلى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت، في إطار متابعته مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية فى دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت خاصة فى تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا" لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التى تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.
وأوضح المصدر أن دوام أعضاء الهيئة التعليمية سيكون "أونلاين" في بيوتهم، ما لم يطرأ تغيير على خطة الوزارة تلزمهم بالدوام في المدارس، مشيرًا إلى أن "الصورة غير واضحة حتى الآن، وتتطلّب نشرة تفصيلية من قِبل قطاع التعليم العام لآلية تطبيق التعليم عن بُعد في جميع المراحل".
خروج 512 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات
وفي سياق آخر أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، خروج 512 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 28380 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 603 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 51 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 87775 حالة من ضمنهم 28380 حالة تم شفاؤها، و4302 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.