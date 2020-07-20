أخبار مصر | الكويت تزف بشرى سارة للمعلمين العالقين في مصر

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 20 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الكويت تزف بشرى سارة للمعلمين العالقين في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الملحق العمالي أحمد إبراهيم، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالكويت، عن أن مصدر تربوي طمأن أعضاء الهيئة التعليمية العالقين في مصر بأن حقوقهم الوظيفية محفوظة، وأنهم بمنأى عن إنهاء الخدمات إن لم يتمكّنوا من العودة قبل بدء الدراسة، مؤكدًا أنه "ستتم تسوية أوضاعهم واحتساب إجازتهم بعذر مقبول، ولكن من غير راتب".

جاء ذلك في تقرير إلى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت، في إطار متابعته مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية فى دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت خاصة فى تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا" لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التى تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.

وأوضح المصدر أن دوام أعضاء الهيئة التعليمية سيكون "أونلاين" في بيوتهم، ما لم يطرأ تغيير على خطة الوزارة تلزمهم بالدوام في المدارس، مشيرًا إلى أن "الصورة غير واضحة حتى الآن، وتتطلّب نشرة تفصيلية من قِبل قطاع التعليم العام لآلية تطبيق التعليم عن بُعد في جميع المراحل".