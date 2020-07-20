أخبار مصر | اليوم.. عودة 1140 عاملا مصريا من العالقين بالكويت إلي البلاد

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 20 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر اليوم.. عودة 1140 عاملا مصريا من العالقين بالكويت إلي البلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسل مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بسفارة مصر بدولة الكويت، تقرير عن 7 رحلات دولية تصل إلى مصر اليوم الاثنين، وعلى متنها 1140 عالقا مصريا.

تعبر مطار الكويت الدولي 17 رحلات طيران تحمل علي متنها 3280 راكبا إلي مطارات 7 دول: مصر، والإمارات، وباكستان، والهند، ولبنان، والأردن، وقطر، ويصل عدد الرحلات القادمة من الكويت إلي مطارات مصر 7 رحلات تقل 1140 عاملا مصريا من العالقين.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة، أن الرحلات الـ 7 سوف تصل إلي مطارات القاهرة، وسوهاج، وأسيوط، والأقصر، والإسكندرية، مشيرا إلى أن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس المكتب العمالي بالكويت، لفت فيه إلى أنه تقرر تسيير 7 رحلات مغادرة للعاملين المصريين بالكويت اليوم الأثنين الموافق 20 يوليو، وفقا للجدول المعلن في هذا الخصوص، علي متنها جميعا 1140 عاملا.

وقال: إن الرحلة الأولى علي طيران العربية - مصر، رقم 554 قيام من مطار الكويت 11:55 تصل مطار الإسكندرية وعلي متنها 145 عاملا، والرحلة الثانية علي المصرية رقم 2011 قيام من مطار الكويت 13:45 تصل مطار القاهرة وعلي متنها 260 عاملا، والرحلة الثالثة علي النيل رقم 6888 قيام من مطار الكويت 14:00 وتصل مطار القاهرة وعلي متنها 155 عاملا.

أما الرحلة الرابعة علي طيران الجزيرة رقم 1701 قيام من الكويت 18:05، وصل لمطار أسيوط وعلي متنها 145 عاملا، والخامسة علي الجزيرة رقم 1721 قيام من الكويت 19:05 وصول مطار الإسكندرية، وعلي متنها 145 عاملا، والرحلة السادسة علي طيران الجزيرة قيام من الكويت 20:05 وصول مطار سوهاج وعلي متنها 145 عاملا، والرحلة السابعة علي طيران الجزيرة قيام من الكويت 20:05 وصول مطار الأقصر وعلي متنها 145 عاملا، وذلك في إطار استمرار اهتمام مصر برعاياها في الخارج.

وفي إطار آخر، تلقى وزير القوي العاملة محمد سعفان تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت، خاصة فى تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.

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وأوضح التقرير المعروض علي الوزير من الملحق العمالي حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالى، أنه تيسيرا علي المواطنين المصريين بمدينة العين يستقبل النادي المصري وفدًا قنصلي من السفارة المصرية بأبوظبي الخميس المقبل الموافق 23 يوليو الجاري في الفترة من الساعة 11 صباحا وحتى السابعة مساء، وذلك لإتمام المعاملات القنصلية، والتي تتمثل في إصدار وتجديد جوازات السفر، وإصدار التوكيلات بأنواعها، والتصديق علي الوثائق الرسمية، واستلام الجوازات الجديدة والتي تأكد وصولها لمقر السفارة.

كما يستقبل المكتب الثقافي خدماته التي تتمثل في توثيق الشهادات الدراسية، واستلام مستندات امتحان تحديد المستوي والدور الثاني (أبناؤنا في الخارج - تربية وتعليم )، وتسليم شهادات النجاح لجنة العين، أبناؤنا بالخارج - تربية وتعليم،واستلام المستندات الخاصة بصحة الشهادات.

أما خدمات المكتب العمالي تتمثل في ختم المستشار العمالي علي شهادات استمرارية العمل، لمن يهمه الأمر، وتجديد عقود العمل.

القوي العاملة: صرف 3 ملايين جنيه منحا لـ 3125 عامل غير منتظم بأسيوط

وجه وزير القوي العاملة محمد سعفان، مديريات القوي العاملة بالمحافظات بضرورة الانتهاء من صرف المنح المقررة للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بيانات هذه الفئة بكل مديرية، وذلك طبقا لائحة تشغيل ورعاية هذه العمالة.

وأوضح حازم على حسن مدير وكيل الوزارة مديرية القوي العاملة بأسيوط، أن المديرية حددت موعد صرف المنح اعتبارا من 22 يوليو الجاري وحتى 21 أغسطس المقبل، من أي مكتب بريد علي مستوى الجمهورية، وذلك لنحو 3 آلاف و125عاملا غير منتظم سوف يصرفون 3 ملايين و75 ألف جنيه، بواقع مبلغ ألف جنيه لـ 3025 عاملا، و500 جنيه لـ 100 عامل.