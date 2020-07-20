أخبار مصر | براتب 5 آلاف ريال.. السعودية تعلن عن فرص عمل جديدة (الشروط)

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 20 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر براتب 5 آلاف ريال.. السعودية تعلن عن فرص عمل جديدة (الشروط) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالمملكة العربية السعودية في توفير عدد من فرص العمل، بإحدى الشركات الخاصة برواتب مجزية.

وأعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية نجح في توفير 14 فرصة عمل علي مهن مختلفة بإحدى شركات المقاولات برواتب تصل إلي 5000 ريال سعودي بالإضافة إلي بعض المزايا الأخرى.

وأشار الوزير إلي أن مكاتب التمثيل العمالي بالخارج تبذل كل الجهد من أجل تسويق العمالة المصرية وتوفير فرص عمل لها بأسواق العمل بهذه الدول، مؤكدا أن شغل الـ 14 فرصة سوف يكون ممن استغنت عنهم الشركات أو من يريد نقل الكفالة علي شركات أخرى.

وأوضح الملحق العمالي وليد عبد الرازق أحمد رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة، أن المهن المطلوبة بشركة المقاولات هي مهندس ميكانيكا، ومدنى، خبرة تقل عن 7 سنوات، براتب 5000 ألاف ريال، وسباك، ومبلط، بناء، ودهان، ومليس، خبرة لا تقل عن 10 سنوات براتب 1800 ريال.

ويشترط في المتقدم أن لا يزيد عمره عن 35 سنة، ولديه شهادات خبرة من أماكن عمله السابق في مجاله إن أمكن، ويقبل العمل في أي مكان علي مستوى المملكة دون اعتراض، وحسن الخلق والتعامل بروح الجماعة بالشركة، فضلا عن توفير هذه المهن من داخل المملكة، ويكون لديه إقامة قابلة لنقل الكفالة.

وكان رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة، قد قام في وقت لاحق بزيارة لمجموعة البغدادي القابضة والتي تعمل في مجال المقاولات العامة وتشغيل وصيانة الطرق، فضلا عن معدات الأجهزة الطبية، في إطار توجيهات الوزير بضرورة خلق جسر من التواصل والتعاون والعلاقات الطيبة المستمرة مع الشركات العاملة بالمملكة لتسويق العمالة المصرية وإبراز مهاراتهم ومنافستها للعمالة الأجنبية وتوفير فرص عمل لائقه للمواطنين المصريين بأجر عادل ومتابعة العمالة المصرية ورعايتها وتوعيتها على إتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية والوقائيه المقررة من وزارة الصحة السعودية للوقاية من فيروس كورونا وحماية حقوقهم لتسوية مشاكلهم أولا بأول ولاسيما فى ظل الظروف الاستثنائية الراهنة من تفشي وباء كورونا.

وقد أسفرت هذه الزيارة عن الاطمئنان على العمالة المصرية بالشركة، وتوطيد العلاقات ومتابعة الالتزام بتنفيذ القواعد الصحية وتأمين بيئة العمل واتباع التعليمات، فضلا عن خلق علاقات ودية بين مكتب التمثيل العمالى بالشركة وتوفير فرص عمل لائقة وبأجر عادل للمصريين من داخل السعودية ممن تم تسريحهم من الشركات أو نقل كفالة، أو توفير فرص العمل عن طريق وزارة القوى العامله المصرية، وذلك من خلال عقد بروتوكول تعاون لتوفير وظائف وتسوية المنازعات وديا.

Advertisements

وفي إطار آخر، تلقى وزير القوي العاملة محمد سعفان تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت، خاصة فى تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.

وأوضح التقرير المعروض علي الوزير من الملحق العمالي حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالى، أنه تيسيرا علي المواطنين المصريين بمدينة العين يستقبل النادي المصري وفدًا قنصلي من السفارة المصرية بأبوظبي الخميس المقبل الموافق 23 يوليو الجاري في الفترة من الساعة 11 صباحا وحتى السابعة مساء، وذلك لإتمام المعاملات القنصلية، والتي تتمثل في إصدار وتجديد جوازات السفر، وإصدار التوكيلات بأنواعها، والتصديق علي الوثائق الرسمية، واستلام الجوازات الجديدة والتي تأكد وصولها لمقر السفارة.

كما يستقبل المكتب الثقافي خدماته التي تتمثل في توثيق الشهادات الدراسية، واستلام مستندات امتحان تحديد المستوي والدور الثاني (أبناؤنا في الخارج - تربية وتعليم )، وتسليم شهادات النجاح لجنة العين، أبناؤنا بالخارج - تربية وتعليم،واستلام المستندات الخاصة بصحة الشهادات.

أما خدمات المكتب العمالي تتمثل في ختم المستشار العمالي علي شهادات استمرارية العمل، لمن يهمه الأمر، وتجديد عقود العمل.

القوي العاملة: صرف 3 ملايين جنيه منحا لـ 3125 عامل غير منتظم بأسيوط

وجه وزير القوي العاملة محمد سعفان، مديريات القوي العاملة بالمحافظات بضرورة الانتهاء من صرف المنح المقررة للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بيانات هذه الفئة بكل مديرية، وذلك طبقا لائحة تشغيل ورعاية هذه العمالة.

وأوضح حازم على حسن مدير وكيل الوزارة مديرية القوي العاملة بأسيوط، أن المديرية حددت موعد صرف المنح اعتبارا من 22 يوليو الجاري وحتى 21 أغسطس المقبل، من أي مكتب بريد علي مستوى الجمهورية، وذلك لنحو 3 آلاف و125عاملا غير منتظم سوف يصرفون 3 ملايين و75 ألف جنيه، بواقع مبلغ ألف جنيه لـ 3025 عاملا، و500 جنيه لـ 100 عامل.