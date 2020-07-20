أخبار مصر | للوقاية من كورونا.. القوى العاملة بالقليوبية تتابع الإجراءات الاحترازية بالمصانع

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 20 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر للوقاية من كورونا.. القوى العاملة بالقليوبية تتابع الإجراءات الاحترازية بالمصانع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تابعت مديرية القوى العاملة بالعبور، الإجراءات الوقائية والاحترازية لبعض المنشآت، بالمنقطة الصناعية، للتأكد من تطبيقها.
وأجرت مديرة مديرية القوي العاملة بالقليوبية، جولة تفقدية لمنشأة "إيه إل جي أوتو جميل" بالمنطقة الصناعية بالعبور، في إطار توجيهات وزير القوي العاملة محمد سعفان بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لاتخاذ كافة التدابير والوقاية بالمناطق الصناعية بالتفتيش من قبل الوزارة ومديرياتها على مستوى المحافظات للوقاية والحد من الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد- 19)، والتأكد من التزام أصحاب المصانع بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.
وأكدت إيمان السيد شحاته، وكيلة الوزارة مدير المديرية، خلال الجولة، التي رافقها فيها محمد عليان وكيل المديرية، أنها تقوم بزيارات مفاجئة علي المصانع العاملة بالمناطق الصناعية بالمحافظة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بهذه المناطق لضمان توفير الحماية للعاملين واستمرار عجلة الإنتاج وعدم توقف حركة المصانع لتحسين مستوى الاقتصاد، مؤكدة أنه فى حالة عدم الالتزام يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحاب تلك المصانع غير الملتزمة للحد من انتشار الفيروس والحفاظ على صحة وسلامة العاملين وأسرهم.
خروج 512 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات
وفي سياق آخر أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، خروج 512 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 28380 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 603 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 51 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 87775 حالة من ضمنهم 28380 حالة تم شفاؤها، و4302 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.