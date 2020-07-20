أخبار مصر | للوقاية من كورونا.. القوى العاملة بالقليوبية تتابع الإجراءات الاحترازية بالمصانع

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 20 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر للوقاية من كورونا.. القوى العاملة بالقليوبية تتابع الإجراءات الاحترازية بالمصانع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تابعت مديرية القوى العاملة بالعبور، الإجراءات الوقائية والاحترازية لبعض المنشآت، بالمنقطة الصناعية، للتأكد من تطبيقها.

وأجرت مديرة مديرية القوي العاملة بالقليوبية، جولة تفقدية لمنشأة "إيه إل جي أوتو جميل" بالمنطقة الصناعية بالعبور، في إطار توجيهات وزير القوي العاملة محمد سعفان بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لاتخاذ كافة التدابير والوقاية بالمناطق الصناعية بالتفتيش من قبل الوزارة ومديرياتها على مستوى المحافظات للوقاية والحد من الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد- 19)، والتأكد من التزام أصحاب المصانع بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وأكدت إيمان السيد شحاته، وكيلة الوزارة مدير المديرية، خلال الجولة، التي رافقها فيها محمد عليان وكيل المديرية، أنها تقوم بزيارات مفاجئة علي المصانع العاملة بالمناطق الصناعية بالمحافظة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بهذه المناطق لضمان توفير الحماية للعاملين واستمرار عجلة الإنتاج وعدم توقف حركة المصانع لتحسين مستوى الاقتصاد، مؤكدة أنه فى حالة عدم الالتزام يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحاب تلك المصانع غير الملتزمة للحد من انتشار الفيروس والحفاظ على صحة وسلامة العاملين وأسرهم.