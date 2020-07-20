أخبار مصر | السفارة المصرية بأبوظبي تخصص الخميس المقبل لأصدار وتجديد جوازات السفر

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 20 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر السفارة المصرية بأبوظبي تخصص الخميس المقبل لأصدار وتجديد جوازات السفر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أرسل مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بسفارة مصر بدولة الإمارات العربية المتحدة، تقرير عن أحوال العمالة المصرية، في إطار متابعتها منذ انطلاق جائحة كورونا.
وتلقى وزير القوي العاملة محمد سعفان تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت، خاصة فى تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.
وأوضح التقرير المعروض، على الوزير من الملحق العمالي حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالى، أنه تيسيرا علي المواطنين المصريين بمدينة العين يستقبل النادي المصري وفدًا قنصلي من السفارة المصرية بأبوظبي الخميس المقبل الموافق 23 يوليو الجاري في الفترة من الساعة 11 صباحا وحتى السابعة مساء، وذلك لإتمام المعاملات القنصلية، والتي تتمثل في إصدار وتجديد جوازات السفر، وإصدار التوكيلات بأنواعها، والتصديق علي الوثائق الرسمية، واستلام الجوازات الجديدة والتي تأكد وصولها لمقر السفارة.
كما يستقبل المكتب الثقافي خدماته التي تتمثل في توثيق الشهادات الدراسية، واستلام مستندات امتحان تحديد المستوي والدور الثاني (أبناؤنا في الخارج - تربية وتعليم )، وتسليم شهادات النجاح لجنة العين، أبناؤنا بالخارج - تربية وتعليم،واستلام المستندات الخاصة بصحة الشهادات.
أما خدمات المكتب العمالي تتمثل في ختم المستشار العمالي علي شهادات استمرارية العمل، لمن يهمه الأمر، وتجديد عقود العمل.
خروج 512 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات
وفي سياق آخر أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، خروج 512 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 28380 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 603 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 51 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 87775 حالة من ضمنهم 28380 حالة تم شفاؤها، و4302 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.