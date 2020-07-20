أخبار مصر | وزير النقل يوجه بالاستغلال الأمثل لمعدات الشركة المصرية لصيانة الطرق والمطارات

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 20 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير النقل يوجه بالاستغلال الأمثل لمعدات الشركة المصرية لصيانة الطرق والمطارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترأس وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، الجمعيتين العمومية العادية وغير العادية رقم 3، 4 لسنة 2020 للشركة المصرية للصيانة الذاتية للطرق والمطارات وذلك بحضور المهندس صبحي ربيع رئيس مجلس إدارة الشركة وقيادات الشركة والجهاز المركزي للمحاسبات.

ووجه وزير النقل بضرورة قيام الشركة بالاستغلال الأمثل للمعدات التي تم تدعيهما بها خلال الفترة الحالية بتصديق من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية باعتبار أن شركة الصيانة الذاتية هي الشركة الوحيدة في مصر المتخصصة في مجال استخدام التطبيقات الحديثة الخاصة بإعادة تدوير طبقات الرصف والتي تعتبر هي مستقبل مشروعات صيانة الطرق بالدولة.

وكذلك ضرورة دفع الأعمال باقصي طاقة ممكنة مع العمل المستمر علي تدريب الكوادر من العاملين بالشركة ومنحهم فرص للتعرف علي احدث أساليب الصيانة بالدول الرائدة في هذا المجال مع الحفاظ علي هذه الكوادر الفنية المتخصصة خاصة وأن الشركة تقوم بتنفيذ خطة طموحة خلال العام المالي الحالي 2020 والتي تستهدف تحقيق إنتاج بنحو مليار جنيه، كما قامت الشركة بعرض خطة تطوير طموحة خلال الاجتماع تتواكب مع الطفرة الكبيرة في مجال الطرق في مصر

وخلال الاجتماع تم استعراض ما نفذته الشركة من أعمال حيث بلغت إيرادات الشركة نحو 92 مليون جنيه وحققت أرباحا قدرها 14.6 مليون جنيه خلال عام 2019 مقابل إيرادات 54.7 مليون جنية وأرباح 6.11 مليون جنية خلال عام 2018 كما تمت المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة واعتماد تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات واعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية عن العام المالي المنتهي في ٣١ ١٢ ٢٠١٩ بالإضافة إلي تعديل النظام الأساسي للشركة بما يسمح بالاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية بنطاق عمل الشركة.

يذكر أن شركة الصيانة الذاتية للطرق والمطارات هي إحدى شركات وزارة النقل وهي متخصصة فى أعمال الصيانة الذاتيه لرفع مستوى كفاءة الطرق والمطارات من خلال التطبيقات الحديثة الخاصة باعادة التدوير والمعالجة السطحية .

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في سياق آخر أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 512 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 28380 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 603 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 51 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 87775 حالة من ضمنهم 28380 حالة تم شفاؤها، و4302 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.