أخبار مصر | محافظ الجيزة: أملاك الدولة خط أحمر

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 20 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة: أملاك الدولة خط أحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، عددا من المشروعات الخدمية بالقطاع الجنوبي، ببعض مراكز وقرى المحافظة؛ للوقوف على آخر ما تم عمله.

واستهل المحافظ جولته بتوجيه رؤساء المراكز والمدن بتحسين حالة الطرق ومداخل القرى ورفع تراكمات القمامة والمخلفات أولًا بأول، والالتزام بتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الطريق.

وتفقد المحافظ محطة رفع مياه الصرف الصحي الرئيسية (السلام) ومحطة الرفع الفرعية بالصف، حيث شدد على مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بإسراع وتيرة العمل بمشروع الصرف الصحى بمركز الصف سواءًا الرفع أو المعالجة، وبدء تجارب التشغيل التجريبى خلال الفترة القليلة القادمة تمهيدًا للتشغيل الفعلى فى موعد غايته نهاية شهر أغسطس، موجهًا رئيس مركز ومدينة الصف وبالتنسيق مع جهات الصرف الصحى بالإنتهاء من توصيل الوصلات المنزلية.

واستمع لمطالب عدد من المواطنين، بشأن إزالة المعوقات الخاصة بتشغيل مدرسة عرب الهيرة وتوصيل خدمات الغاز الطبيعى لعدد من قرى الصف، حيث وجه رئيس المدينة بالتنسيق مع الجهات المعنية بحث إمكانية تنفيذها.

وخلال تفقده لأعمال توسعات محطة مياه الشرب بأطفيح أشار المحافظ إلى أن الكمية التى أضافتها التوسعات بمقدار 60 ألف م3 يوم ساهمت فى مضاعفة طاقة المحطة لتصبح 120 ألف م3 يوم وحل مشكلات المياه بمركز ومدينة أطفيح وإيقاف العمل بنظام المناوبات، كما أستمع المحافظ لعدد من المهندسين القائمين على أعمال التطهير والتعقيم والتنقية لمياه الشرب. قاموا خلالها بشرح العمليات التى تمر من خلالها مياه الشرب منذ دخول المحطة وحتى ضخها للمواطنين وذلك بمعامل المحطة.

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كما تفقد المحافظ أعمال السوق الحضارى بأطفيح والذى يتم تجهيزه لنقل شوادر الخضر والفاكهة، وإنشاء سوق حديث ومطور يحتوى على 112 محل منها 96 تجارى و16 خدمى، والذي من شأنه المساهمة فى القضاء على مشاكل الباعة الجائلين وإشغال.

ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال التوسعة وتوفير مساحات الأراضى اللازمة لإقامة السوق، وسرعة الإنتهاء من أعمال الإزالة للمخالفات خاصة تلك المقامة على أملاك الدولة معبرًا بقوله " أملاك الدولة خط أحمر".

وكلف محافظ الجيزة رئيس مدينة أطفيح بصرف مكافأة نصف شهر للعاملين بقطاع الحملة الميكانيكية تحفيزًا لهم على إلتزامهم وتفانيهم فى العمل.

كما تفقد المحافظ مستشفى الصف المركزى مرورًا على أقسام الإستقبال والطوارئ والعناية المركزة وغرفة الأمصال والأشعة، مؤكدًا لهم على ضرورة تقديم الخدمة للمواطنين على مدار الـــ 24 ساعة بنفس الكفاءة حيث قام المحافظ بالتأكد من مدى إلتزام العاملين والأطقم الطبية والتمريض مشيرًا إلى ضرورة إتخاذ كافة التدابير الإحترازية لحمايتهم وحماية المرضى، وتوفير الأمصال الخاصة بلدغات الحشرات نظرًا لطبيعة المنطقة، كما وجه مدير مديرة الشئون الصحية بالجيزة بتنفيذ أعمال الصيانة الدورية لأبنية وأجهزة ومعدات المسشتفى وتعزيز موارد المستشفى للإتفاق على تلك الأعمال إلى جانب المخصصات الوزارية.

ووجه المحافظ التحية والشكر للمهندسين القائمين على أعمال الطريق الدائرى الأوسطى قطاع غرب النيل الفيوم والذى يجرى العمل به بطول 25 كم من الشركات المنفذة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وكلف المحافظ رئيس مدينة البدرشين بسرعة الإنتهاء من أعمال الإزالة المطلوبة لتوفير المساحات المطلوبة لمطلع الطريق والذى يربطه بمركز ومدينة البدرشين وطريق مصر أسوان الزراعى.

ورافق المحافظ، الأستاذ إبراهيم الشهابى نائب المحافظ والمهندس محمود فوزى السكرتير العام المساعد للمحافظة ورؤساء مراكز ومدن البدرشين والعياط والصف وأطفيح ومديرى مديريات الشئون الصحية والإسكان والطرق بالجيزة ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة ورئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب.