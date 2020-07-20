أخبار مصر | طلب إحاطة بشأن عدم وجود مناطق آمنة لعبور المشاة بمصر الجديدة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 20 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر طلب إحاطة بشأن عدم وجود مناطق آمنة لعبور المشاة بمصر الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الدكتورة مي البطران، عضو مجلس النواب، عن تقدمها بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، موجه لكل من رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، ووزير النقل، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عصام الجزار، بشأن تعريض حياة المواطنين للخطر بسبب عدم وجود أماكن آمنة لعبور المشاة بالطرق السريعة الجديدة بمنطقة مصر الجديدة.

وقالت "البطران" في طلبها، اليوم الاثنين، إن حجم الإنجاز الذي شهدته مصر في الآونة الأخيرة يدعو للفخر، ومن ثم فإننا نريد استكمال بناء الشكل الحضاري بما يلبي احتياجات المواطنين من أبناء المنطقة، لا سيما وأن الأمر يمثل خطرا كبيرا عليهم ويعرض حياتهم للخطر أثناء عبور الطريق بسبب غياب أماكن العبور الآمنة، وذلك بعدما استطاعت التطورات الأخيرة في شبكة طرق مصر الجديدة أن تُحدث انفراجة وسيولة مرورية كبيرة قد تشكل خطرًا ع المشاة.

وأكدت أن مراعاة وجود أماكن آمنة للمشاة تمثل خطوة استباقية في إدارة الأزمات يُمكن تحدث مستقبلا، مما يدل على مدى الاهتمام وقدرة الدولة على إدارة ومواكبة الظروف الحالية والمستقبلية.

وتابعت عضو مجلس النواب: أن الدولة أنشأت خلال السنوات الأخيرة شبكة طرق، تهدف لربط كافة المناطق الاقتصادية بعضها البعض، لذا فمن الضروري الحرص على تنفيذ مشاريع خاصة بالمشاة تضمن حياة كريمة وتحافظ على سلامتهم.

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وفي سياق أخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 512 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 28380 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 603 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 51 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 87775 حالة من ضمنهم 28380 حالة تم شفاؤها، و4302 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر".