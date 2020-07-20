أخبار مصر | تفاصيل سقوط سيارة في هبوط أرضي بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 20 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تفاصيل سقوط سيارة في هبوط أرضي بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
شهدت منطقة زيزينيا شرقي محافظة الإسكندري، اليوم الاثنين، هبوطًا أرضيًا، نتيجة تهشم ماسورة، ما تسبب في سقوط سيارة.
وانتقل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، في الساعات الأولى من فجر اليوم، إلى موقع هبوط أرضي وسقوط سيارة به بشارع محمود الديب مع شارع صالح باشا منطقة زيزينيا نطاق حي شرق، نتيجة لكسر ماسورة مياه شرب وماسورة صرف صحي بالمنطقة، وذلك لمتابعة تداعيات الموقف على أرض الواقع.
وكلف المحافظ بنزول لجنة من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، وذلك لوضع أنسب الحلول اللازمة للبدء في أعمال إصلاح الهبوط الأرضي بما يضمن الحفاظ علي المنشآت المجاورة وأرواح المواطنين.
وشدد على الجهات المعنية بالتعامل الفوري مع الوضع وقطع المرافق بمنطقة الهبوط، مشددا علي الجهات بسرعة الانتهاء من أعمال الاصلاح.
جاء ذلك بحضور المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل بالإسكندرية، وجميع الجهات المعنية والتنفيذية بالمحافظة.
خروج 512 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات
وفي سياق آخر أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، خروج 512 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 28380 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 603 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 51 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 87775 حالة من ضمنهم 28380 حالة تم شفاؤها، و4302 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.