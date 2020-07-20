مصر | بحضور النائب العام.. وزير العدل في زيارة لدار القضاء العالي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 20 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بحضور النائب العام.. وزير العدل في زيارة لدار القضاء العالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح المستشار محمد رضا حسين نائب رئيس محكمة النقض ومستشار رئيس المحكمة للعلاقات العامة والإعلام، بأن وزير العدل المستشار عمر عمران قام اليوم بزيارة لدار القضاء العالي التقي فيها رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى.

وقدم التهنئة للمستشار عبد الله عصر رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلي بمناسبة بلوغه سن التقاعد الشهر القادم، وقدم له درع وزارة العدل تكريما له ولمجهوداته في رعاية مصالح القضاء المصري طوال فترة خدمته وتقلده رئاسة مجلس القضاء الأعلى.

كما قدم رئيس محكمة النقض درع مجلس القضاء الأعلى للوزير عمر عمران تقديرا لسيادته في حضور أعضاء مجلس القضاء الأعلى وقيادات محكمة النقض والاستئناف.

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وهنئ الوزير أعضاء المجلس الجدد الذين حضروا اللقاء بحضور المستشار حمادة الصاوي النائب العام وعضو مجلس القضاء الأعلى، وتم تبادل الحديث عن الفترة القادمة والاستعداد للعام القضائية الجديد.

وتمت هذه الزيارة بصورة غير مسبوقة للتعاون التام القائم بين وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى لصالح القضاء المصري الشامخ في ظل قيادة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

يعقد مركز الدراسات القضائية، دورة تدريبية لأعضاء النيابة العامة المرشحين للعمل قضاة بالمحاكم الابتدائية، والبالغ عددهم 691 قاضيا، وذلك بمقر المركز بالعباسية وبديوان الوزارة، وتم تقسيمهم إلى أربع مجموعات تماشيًا مع الإجراءات الإحترازية للتعايش مع فيروس كورونا جاء ذلك في إطار رؤية المستشار عمر عمران وزير العدل بأهمية التدريب المستمر للسادة القضاة وإعدادهم إعدادًا راقيا يؤهلهم إلى المواقع الجديدة في عملهم.

والجدير بالذكر أن مدة الدورة أسبوعان لكل مجموعة وتهدف الدورة إلي الارتقاء بمستوي القضاة الجدد، وصقلهم بالمهارات اللازمة في عملهم القضائي، وتأهيلهم عن طريق المحاضرات النظرية والتطبيقات العملية، ويشمل منهج الدورة الموضوعات القانونية الجنائية والمدنية والإجرائية، فضلًا عن الموضوعات المستحدثة التي تتعلق بمهارات اتخاذ القرار وإدارة الوقت وصياغة الأحكام وتسبيها، والتي تثري قدرات القاضي وتنمي ملكاته الفنية والإدارية، ويحاضر في تلك الدورة نخبة من قضاة محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والتفتيش القضائي.