مصر | وفاة وإصابة 4 أشخاص في مشاجرة نارية بالأقصر

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 20 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر وفاة وإصابة 4 أشخاص في مشاجرة نارية بالأقصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية، بمحافظة الأقصر، من ضبط 4 أشخاص لتسببهم في وفاة وإصابة أربعة أشخاص، أثناء مشاجرة نارية بينهم، بالأقصر.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة القرنة بمديرية أمن الأقصر بحدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بناحية الزمامى بدائرة المركز بين عدد من الأشخاص نتج عنها "وفاة 3أشخاص، وإصابة ربة منزل بأعيرة نارية متفرقة"، لوجود خصومة ثأرية بين عائلتيهما.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبط طرفى المشاجرة "4 أشخاص"، وبحوزتهم (2 بندقية آلية - 10 طلقات من ذات العيار)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة باستخدام الأسلحة المضبوطة بحوزتهم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق آخر، نجحت القوات الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من إعادة دراجة نارية وهاتف محمول قبل الإبلاغ عن واقعتي السرقة.

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وتعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج "له معلومات جنائية"، حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، وبحوزته (هاتف محمول "مجهول المصدر"- سلاح أبيض "كتر").

وبالكشف الفني على الدراجة النارية المضبوطة بحوزته تبين أنها مقيدة بإسم آخر بدائرة قسم شرطة المرج "غير مبلغ بسرقتها".

وبمواجهته اعترف بسرقة الدراجة النارية بدائرة قسم شرطة المرج بأسلوب "توصيل الأسلاك " وقيامه بالتخلص من اللوحات المعدنية الخاصة بها بإلقائها بالطريق العام، وأضاف بأن الهاتف المحمول المضبوط بحوزته من متحصلات واقعة سرقه بالإكراه بدائرة قسم شرطة الزيتون تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزته.

وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة، وأضافا بأنهما كانا في سبيلهما للإبلاغ.

جاء ذلك في إطار تكثيف الجهود التى تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية والقائمين عليها والصادر ضدهم أحكام بشأنها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.