مصر | في أقوي ضربة أمنية...ضبط 15 شخص وبحوزتهم كميات متنوعة من المواد المخدرة

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط شخصين، حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة فيصل بمحافظة السويس، وبحوزتهما 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلوجرامات - مبلغ مالي – هاتيى محمول، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 700 ألف جنيه.

ونجحت في ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، وبحوزته كمية لمخدرالهيروين وزنت واحد كيلو جرام- سلاح أبيض- مبلغ مالي – هاتف محمول.

واستطاعت ضُبط بمسكن أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة مطروح بمحافظة مطروح، 11 طربة لمخدر الحشيش و70 قطعة لذات المخدر وزنت 1،500 كيلو جرام- مبلغ مالي.

وأثمرت الجهود عن ضبط أحد الأشخاص، بدائرة قسم شرطة أول العامرية بمحافظة الإسكندرية، وبحوزته كمية لمخدر الهيروين وزنت 800 جرام– ميزان- مبلغ مالي– 3 هواتف محمول.

واستطاعت ضبط 5 أشخاص "لإربعة منهم معلومات جنائية"، بدائرتى مركزى شرطة "السنبلاوين، دكرنس" بمحافظة الدقهلية، وبحوزتهم (كمية لمخدر الهيروين وزنت 610 جرام- أسلحة بيضاء- ميزان- مبلغ مالي– 5 هواتف محمول).

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واضطلعت في ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، بدائرة مركز شرطة المنصورة بمحافظة الدقهلية، وبحوزته (كمية لمخدر البانجو وزنت 12،500 كيلو جرام- مبلغ مالي– هاتف محمول).

كما ضبطت أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة أول السلام بمحافظة القاهرة، وبحوزته (1900 قرص مخدر ومؤثر على الحالة النفسية والعصبية- 16 عبوة منشطات- مبلغ مالي– هاتف محمول).

وتمكنت من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، حال إستقلاله دراجة نارية بدائرة مركز شرطة قنا بمحافظة قنا، وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين وزنت 500 جرام- مبلغ مالى– هاتف محمول).

ونجحت في ضبط أحد الأشخاص، حال إستقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة أبوصوير بمحافظة الإسماعيلية، وبحوزته ( 12 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1،200 كيلو جرام- مبلغ مالى– هاتف محمول).

كما اضطلعت في ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الوراق بمحافظة الجيزة، وبحوزته (عدد 17 طربة لمخدرالحشيش وزنت 1،700 كيلو جرام- 300 قرص مخدر- فرد خرطوش و32 طلقة مختلفة الأعيرة- مبلغ مالى– هاتف محمول).

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وتروجيها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.