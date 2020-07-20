مصر | بينهم سيدة.. ضبط 5 أشخاص لاختطافهم آخر وطلب فدية بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 20 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بينهم سيدة.. ضبط 5 أشخاص لاختطافهم آخر وطلب فدية بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت مديرية أمن القاهرة، من ضبط 5 أشخاص، لاختطافهم صاحب محل مشغولات ذهبية ومساومة أهليته.

كشفت جهود أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة من ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، بتلقيها اتصال هاتفى وأخبرها خلاله المتصل باختطاف زوجها صاحب محل مشغولات ذهبية - مقيم بذات عنوان المبلغة، وساومها لإحضار كمية من المشغولات الذهبية من المحل الخاص بزوجها نظير إطلاق سراحه.

تم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده عن أن عقب انتهاء المجنى عليه من عمله وتوجهه لاستقلال السيارة ملكه بمنطقة الدراسة، قام مجموعة من الأشخاص باصطحابه كرهًا عنه داخل سيارة أخرى ولاذوا بالفرار.

وتم تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وأن وراء ارتكاب الواقعة كلٍ من 5 أشخاص صاحب ورشة تصنيع ذهب، 3 عاملين، عاملة كوافير.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقر المتهم الأول بأنه نظرًا لعمله بذات المنطقة عمل المجنى عليه وعلمه بثرائه خطط لاختطافه ومساومة أهليته نظير إطلاق سراحه، وفى سبيل ذلك استعان بباقى المتهمين حيث تربص بالمجنى عليه داخل الجراج محل الواقعة، وفور وصوله لإستقلال سيارته قام بالاشتراك مع العاملين الثلاثة بشل حركته واصطحابه داخل السيارة المشار إليها كرهًا عنه، ثم قاموا باحتجازه داخل شقة "مستأجرة"، ومساومة زوجته على النحو المشار إليه.

بمواجهة باقى المتهمين بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدوها، وتم بإرشادهم العثور على المجنى عليه داخل الشقة المشار إليها، وتم تحريره كما تم ضبط السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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وفي سياق آخر، نجحت القوات الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من إعادة دراجة نارية وهاتف محمول قبل الإبلاغ عن واقعتي السرقة.

وتعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج "له معلومات جنائية"، حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، وبحوزته (هاتف محمول "مجهول المصدر"- سلاح أبيض "كتر").

وبالكشف الفني على الدراجة النارية المضبوطة بحوزته تبين أنها مقيدة بإسم آخر بدائرة قسم شرطة المرج "غير مبلغ بسرقتها".

وبمواجهته اعترف بسرقة الدراجة النارية بدائرة قسم شرطة المرج بأسلوب "توصيل الأسلاك " وقيامه بالتخلص من اللوحات المعدنية الخاصة بها بإلقائها بالطريق العام، وأضاف بأن الهاتف المحمول المضبوط بحوزته من متحصلات واقعة سرقه بالإكراه بدائرة قسم شرطة الزيتون تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزته.

وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة، وأضافا بأنهما كانا في سبيلهما للإبلاغ.

جاء ذلك في إطار تكثيف الجهود التى تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.