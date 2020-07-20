مصر | ضبط هارب من تنفيذ 15 حكما بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 20 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط هارب من تنفيذ 15 حكما بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضبط رجال الأجهزة المعنية، مسجل خطر هارب من تنفيذ 15 حكما جنائيا بإجمالي عقوبات 240 سنة، بالإسكندرية.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمــن الشرقية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام مسجل شقى خطر "سرقات متنوعة" - سبق اتهامه في 44 قضية "مخدرات، سلاح ناري، إخفاء مسروقات، سرقة مسكن، سلاح أبيض، سرقة، شيك، سرقة بالإكراه" مُقيم بدائرة مركز شرطة ديرب نجم"، والمطلوب التنفيذ عليه في (15) حكم جنائى بإجمالي عقوبات بالحبس بلغت (240) سنة، بالإختباء بإحدى الشقق مستأجرة بدائرة قسم شرطة أبو قير بنطاق محافظة الإسكندرية.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، وتم ضبطه.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.