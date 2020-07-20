مصر | ضبط 10 قضايا أمن عام وتنفيذ 83 حكما خلال 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 20 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط 10 قضايا أمن عام وتنفيذ 83 حكما خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثف قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، جهوده في مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن ضبط 10 قضايا أمن عام، وتنفيذ 83 حكما قضائيا متنوعا.

ونجحت الحملات فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، في ضبط 2 قضية تهريب (بضائع أجنبية الصنع يدوية) بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي قرابة (152438 ألف جنيه).

وتمكنت في مجال الأمن العام، من ضبط (10) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، مخالفات مرورية، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، إنتهاء فترة التصريح، مخالفات مسطح مائى).

وأثمرت الحملات فى مجال ضبط المخالفات المرورية، من ضبط (1227) مخالفة مرورية متنوعة، بينما فى مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ (83) حكما قضائيا متنوعا.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.