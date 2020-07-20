شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد قائمتي حزب الاتحاد و«تحيا مصر» من انتخابات «الشيوخ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت اللجنة المشرفة على الانتخابات بنظام القوائم بمنطقة غرب الدلتا التى تضم محافظات البحيرة الإسكندرية ومطروح برئاسة المستشار محمد أمين المشد، رئيس محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية، استبعاد قائمتى حزب الاتحاد و«القائمة المصرية .. تحيا مصر» من الانتخابات بنظام القوائم عن قطاع غرب الدلتا لعدم استكمال الأوراق.

وأعلنت «اللجنة» قائمة وحيدة لخوض الانتخابات عن قطاع غرب الدلتا، وهى «القائمة المصرية .. من أجل مصر» والتى تضم تحالف أحزاب مستقبل وطن والحرية المصرى والشعب الجمهورى والتجمع.

ويحق للقوائم المستبعدة اللجوء لمحكمة القضاء الادارى خلال مدة 3 أيام اعتبارًا من اليوم الاثنين للطعن على قرار اللجنة والعودة لسباق الانتخابات مرة أخرى.