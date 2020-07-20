شكرا لقرائتكم خبر عن قنصل روسيا يجري إعاشة كاملة بأحد فنادق الإسكندرية للتأكد من إجراءات كورونا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى فلاديمير ديمبيتسكي قنصل روسيا الاتحادية في الإسكندرية بروفة ميدانية كاملة داخل أحد فنادق المحافظة، اليوم الإثنين، للتأكد من الالتزام بضوابط وإجراءات منظمة السياحة العالمية، ووزارة السياحة، لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

جاءت زيارة القنصل الروسى بعد أيام من زيارة ميدانية لجانينا ايريرا، قنصل عام فرنسا في الإسكندرية، للقيام بنفس الغرض وفي نفس الفندق.

وقال على المناسترلي، رئيس مجلس إدارة الغرفة السياحة بالإسكندرية، والذي رافق القنصل الروسى فلاديمير، إن القنصل الروسى قام بعملية إعاشة كاملة ومتابعة الإجراءات الاحترازية المطبقة في الفندق على الطبيعة، ومعايشة الخطوات الفعلية بدءً من دخول الفندق واستلام الغرف وتناول الوجبات بالمطعم ودخول الشاطئ، وذلك لنقل الصورة الواقعية المطبقة بالفنادق المصرية للسوق الروسي مثلما فعلت قنصل فرنسا منذ أيام.

وأضاف «المناسترلي»، إن زيارة القناصل الأجانب خاصة دولتي فرنسا وروسيا تعد أفضل دعاية للتأكيد على تطبيق الإجراءات على الفنادق والمنشآت السياحية، ومدى تطبيق معايير السلامة، مشيرا إلى أن الزيارة كانت بدعوة من مجلس إدارة الغرفة لمشاهدة الإجراءات الاحترازية المطبقة في الفنادق على الطبيعة ومعايشة الخطوات الفعلية، بدأ من دخول الفندق واستلام الغرف وتناول الوجبات بالمطعم ودخول الشاطئ لنقل الصورة الواقعية المطبقة بالفنادق المصرية للسوق الروسي .

بدوره بعث القنصل الروسى برسالتى شكر وإشادة إلى الجانب المصري، حيث قال في الرسالة الأولى :«لكم الشكر الجزيل وبالغ الامتنان على هذا الاستقبال الودي الجميل والبرنامج الشيق المتكامل الذي تمكنا من خلاله أخذ فكرة بتفاصيل عن مستوى الإجراءات الخاصة بحماية النزلاء والضيوف في الفندق الموقر، وبالتأكيد يساهم هذا الجانب من نشاطاتكم في تطوير التعاون السياحي بين بلدينا الصديقين ..مرة أخرى نعبر عن شكرنا وتقديرنا على هذه الفرصة الطيبة متمنين لكم ولكل العاملين في قطاع السياحة في مصر التوفيق والنجاح ..مع بالغ التقدير أخوكم الروسي فلاديمير».

وفي الرسالة الثانية قال القنصل :«إلحاقا بما كتبته أود أن أجدد شكري وامتناني لكم شخصيا ولكل الإخوة والأخوات الذين شاركوا في تنظيم برنامج الزيارة لموقع الفندق الموقر معربا عن أملي بأن يزيد حجم التعاون السياحي بين روسيا ومصر وبجهود مشتركة نتمكن من الارتقاء بمستوى هذا الجانب المهم من العلاقات الثنائية».

Advertisements

وأضاف:«أتمنى لقطاع السياحة في مصر دوام التطور والنمو ليأخذ حقه على الساحة السياحية الدولية ويكون مركزا سياحيا متميزا على مستوى العالم.. مع بالغ التقدير أخوكم الروسي القنصل فلاديمير».

فلاديمير ديمبيتسكي قنصل روسيا الاتحادية خلال زيارته لأحد فنادق الإسكندرية لمتابعة الإجراءات الاحترازية المطبقة في الفندق

فلاديمير ديمبيتسكي قنصل روسيا الاتحادية خلال زيارته لأحد فنادق الإسكندرية لمتابعة الإجراءات الاحترازية المطبقة في الفندق

فلاديمير ديمبيتسكي قنصل روسيا الاتحادية خلال زيارته لأحد فنادق الإسكندرية لمتابعة الإجراءات الاحترازية المطبقة في الفندق

فلاديمير ديمبيتسكي قنصل روسيا الاتحادية خلال زيارته لأحد فنادق الإسكندرية لمتابعة الإجراءات الاحترازية المطبقة في الفندق

فلاديمير ديمبيتسكي قنصل روسيا الاتحادية خلال زيارته لأحد فنادق الإسكندرية لمتابعة الإجراءات الاحترازية المطبقة في الفندق

فلاديمير ديمبيتسكي قنصل روسيا الاتحادية خلال زيارته لأحد فنادق الإسكندرية لمتابعة الإجراءات الاحترازية المطبقة في الفندق

فلاديمير ديمبيتسكي قنصل روسيا الاتحادية خلال زيارته لأحد فنادق الإسكندرية لمتابعة الإجراءات الاحترازية المطبقة في الفندق