شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الطريقة الصحيحة للتصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ في القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور رمضان عرفة مدير عام إعلام القليوبية بالهيئة العامة للاستعلامات عن إجراءات لابد وأن يتبعها الناخب أثناء الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ حتى يكون تصويته صحيحًا، طبقًا لقانون مجلس الشيوخ وقانون مباشرة الحقوق السياسية، حيث يشترط أن يكون الناخب اسمه مقيدًا بلجنة الانتخابات التي سيدلى فيها بصوته ومرتديا للكمامة الطبية ويقوم بتقديم إثبات شخصيته -بطاقة الرقم القومي دون الاشتراط ان تكون سارية.

وأضاف الدكتور رمضان عرفة، في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، أن رئيس اللجنة الانتخابية الفرعية سوف يقوم بتسليم كل ناخب بطاقة تصويت على ظهرها خاتم أو توقيع رئيس اللجنة، ثم يأخذ الناخب جانبا من الجوانب المخصصة لإبداء الرأي في اللجنة الفرعية.

وأشار «عرفة» أن القوانين تضمنت أن يجرى التصويت على مرشحين القوائم في بطاقة مستقلة، وفى ذات الوقت يتم التصويت على مرشحين النظام الفردي في بطاقة مستقلة، ويقوم كل ناخب بابداء رأيه في الدائرة المخصصة للنظام الفردى باختيار عدد من المرشحين مساوٍ لعدد المقاعد المقرر لكل دائرة، وفى الدوائر المخصصة لنظام القوائم باختيار إحدى القوائم.

وبعد أن يثبت رأيه في البطاقتين يقوم بوضعهما مطويتين إحداهما في الصندوق الخاص بالنظام الفردى والآخر لنظام القائمة، ثم يقوم الناخب بالتوقيع قرين اسمه في كشف الناخبين بخطه أو ببصمة إبهامه ويغمس الناخب أصبعه في الحبر الفوسفوري.

وتضمن القانون أيضا أنه إذا كان الناخب من ذوي الاحتياجات الخاصة على نحو يمنعه من أن يثبت رأيه بنفسه في البطاقة، فله أن يبديه على انفراد لرئيس اللجنة الذي يثبته في البطاقة، ويثبت رئيس اللجنة حضوره في كشف الناخبين وتستكمل الإجراءات.

وكان المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أعلن عن إجراء تصويت المصريين بالخارج يومي الأحد والإثنين 9 و10 أغسطس، بالتنسيق مع الخارجية، في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا، من 9 صباحًا حتى 9 مساءً، وفي الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 11 و12 أغسطس المقبل، على أن تعلن نتائج الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.

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وتجرى جولة الإعادة يومي 6 و7 سبتمبر القادم، للمصريين بالخارج، وفي الداخل يومي 8 و9 سبتمبر، على أن يكون موعد الإعلان النهائي للانتخابات ونشرها في موعد أقصاه الأربعاء 16 سبتمبر