شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يترأس الجمعية العمومية لشركة الصيانة الذاتية للطرق والمطارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس وزير النقل المهندس كامل الوزير الجمعيتين العمومية العادية وغير العادية للشركة المصرية للصيانة الذاتية للطرق والمطارات، وذلك بحضور المهندس صبحى ربيع رئيس الشركة وقيادات الشركة والجهاز المركزى للمحاسبات.

ووجه وزير النقل خلال الاجتماع بضرورة قيام الشركة بالاستغلال الأمثل للمعدات التى تم تدعيهما بها خلال الفترة الحالية بتصديق من الرئيس عبد الفتاح السيسى باعتبار ان شركة الصيانة الذاتية هى الشركة الوحيدة فى مصر المتخصصة فى مجال استخدام التطبيقات الحديثة الخاصة بإعادة تدوير طبقات الرصف والتى تعتبرهى مستقبل مشروعات صيانة الطرق بالدولة.

وطالب وزير النقل بضرورة دفع الأعمال بأقصى طاقة ممكنة مع العمل المستمر على تدريب الكوادر من العاملين بالشركة ومنحهم فرص للتعرف على أحدث أساليب الصيانة بالدول الرائدة فى هذا المجال مع الحفاظ على هذه الكوادر الفنية المتخصصة خاصة وان الشركة تقوم بتنفيذ خطة طموحة خلال العام المالى الحالى 2020 والتى تستهدف تحقيق انتاج بنحو مليار جنيه كما قامت الشركة بعرض خطة تطوير طموحة خلال الاجتماع تتواكب مع الطفرة الكبيرة فى مجال الطرق فى مصر.

وخلال الاجتماع تم استعراض مانفذته الشركة من أعمال حيث بلغت ايرادات الشركة نحو 92 مليون جنيه وحققت ارباحا قدرها 14.6 مليون جنيه خلال عام 2019 مقابل ايرادات 54.7 مليون جنيه وارباح 6.11 مليون جنية خلال عام 2018 كما تمت المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة واعتماد تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات واعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية عن العام المالى المنتهى فى ٣١/ ١٢ / ٢٠١٩ بالاضافة الى تعديل النظام الاساسى للشركة بما يسمح بالاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية بنطاق عمل الشركة .

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يذكر ان شركة الصيانة الذاتية للطرق والمطارات هى احدى شركات وزارة النقل وهى متخصصة فى أعمال الصيانة الذاتيه لرفع مستوى كفاءة الطرق والمطارات من خلال التطبيقات الحديثة الخاصة باعادة التدوير والمعالجة السطحية.