شكرا لقرائتكم خبر عن أساليب الكتابة العلمية.. ندوة أون لاين لتنمية مهارات هيئة تدريس جامعة حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان، دورة تدريبية أون لاين بعنوان النشر العلمى الدولى، يأتى ذلك فى ضوء اهتمام الجامعة بالبحث العلمى والنشر الدولى لتكون فى صدارة صفوف التصنيف الدولي، وتأكيدا على اهتمامها بتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

حاضر فى الدورة الدكتور محمد القصاص رئيس قسم الأمراض المتوطنة بكلية الطب ومدير وحدة دعم البحث العلمي بالجامعة، ومدير وحدة التصنيف الدولى، ومستشار البحث العلمي بالجامعة، ورئيس الجمعية المصرية للأبحاث والتدريب في طب الكبد والجهاز الهضمي.

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وبحسب بيان صادر عن جامعة حلوان، تضمنت الدورة التدريبية تدريب أعضاء هيئة التدريس على كيفية كتابة الورقة البحثية العلمية وأساليب الكتابة العلمية السليمة، وكيفية نشرها نشر علمى فى مجلات عالمية ودولية، ومعرفة دخول مواقع النشر العلمى، والتعرف على الاشتراطات الخاصة التي يتعين على المجلات استيفائها قبل الموافقة على ادراجها ضمن قواعد البيانات، وتم توضيح المنصات الالكترونية للمجلات وللنشر الدولى مثل scopus و Web of Science وغيرهم.

كما تناولت الدورة التدريبية كيفية تطوير ورفع مستوى المجلات العلمية الصادرة من كليات جامعة حلوان المختلفة وإدراجها بقواعد البيانات العالمية،

وزيادة مخرجات البحث العلمى دوليا، وهذا بدوره يعود لرفع مراكز الجامعة فى التصنيف الدولى، بالاضافة إلى التدريب على الاستخدام والدخول علي بنك المعرفة المصري وقواعد البيانات العالمية، والبحث على المجلات العلمية فى كل تخصص، حيث يعد بنك المعرفة المصرى أحد أكبر وأشمل بنوك المعرفة الموجودة على مستوى العالم نظرا لما يحتويه من مصادر معرفية وتعليمية وثقافية وبحثية من أكبر دور النشر والإنتاج العالمية، كما يعتبر أحد المشروعات الرائدة على مستوى العالم من حيث الإتاحة علي المستوي القومي.